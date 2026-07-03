Καλοκαιρινές βροχές: Σε ποιες περιοχές και πότε θα σημειωθούν – Η πρόγνωση έως την Τρίτη

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. H θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, στα προσήνεμα, αλλά στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, άλλα το πρωί θα παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη, που σταδιακά θα διαλυθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς και σταδιακά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, της ίδιας έντασης. Στα νοτιοανατολικά παράλια θα καταστούν μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στα νότια, στα ανατολικά παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά γύρω στους 31 βαθμούς και γύρω στους 36 βαθμούς στα βόρεια παράλια.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σύντομα ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια, αλλά στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό, ενώ μεμονωμένες βροχές πιθανό να σημειωθούν και σε βορειοανατολικές παράλιες περιοχές. Τις νύκτες και νωρίς τα πρωινά αναμένεται τοπική χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, στα παράλια ή και σε ανατολικές περιοχές στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι τη Δευτέρα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.