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Καμίνι η Κύπρος: Αγγίζει τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

 22.07.2026 - 06:33
Καμίνι η Κύπρος: Αγγίζει τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

Πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία τίθεται σε ισχύ σήμερα από το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους 32 βαθμούς κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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