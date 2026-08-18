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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται κακοκαιρία: Πότε να αναμένουμε βροχές, καταγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 18.08.2026 - 06:30
Έρχεται κακοκαιρία: Πότε να αναμένουμε βροχές, καταγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Η ασταθής αέρια μάζα, που επηρεάζει την περιοχή, υποχωρεί από την Πέμπτη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια ή και σε καταιγίδα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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