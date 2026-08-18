Θλίψη για τον θάνατο διακεκριμένου Κύπριου καθηγητή - «Αφήνει πίσω του πολύτιμη κληρονομιά» - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με αφετηρία τον αγαπημένο του Καλοπαναγιώτη, ο εκλιπών διέγραψε μια λαμπρή διεθνή σταδιοδρομία, λαμβάνοντας σημαντικές τιμητικές διακρίσεις και ευρεία αναγνώριση για την προσφορά του στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Αναφέρεται ότι υπήρξε πρωτοπόρος στο πεδίο της Συγκριτικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής. Σφράγισε με το ακαδημαϊκό του εκτόπισμα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Harvard και το Wisconsin-Madison, κόσμησε με τη διδασκαλία του το Πανεπιστήμιο Κρήτης και υπηρέτησε ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

«Μέσα από το πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο, τίμησε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και κληροδότησε ένα ιδιαίτερα πλούσιο έργο στην επιστήμη του, συνδέοντας άρρηκτα την εκπαιδευτική πράξη με την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόοδο», προστίθεται.

Ο Ανδρέας Καζαμίας, σημειώνεται, «είχε καθοριστική συμβολή στον εκσυγχρονισμό του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος. Με ρηξικέλευθο όραμα και χαρακτηριστική οξύνοια, συνέβαλε να τεθούν τα θεμέλια για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, επικεντρωμένο στην κριτική σκέψη και την ισότητα των ευκαιριών».

«Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στον εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό κόσμο, στον ελληνισμό και στην πατρίδα μας, την οποία υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια, ήθος και απαράμιλλη συγκρότηση. Η φιλοσοφία και οι ιδέες του αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις παρούσες και τις επόμενες γενιές των λειτουργών της Παιδείας. Η Κύπρος αποχαιρετά τον Ανδρέα Καζαμία με βαθιά ευγνωμοσύνη, κρατώντας την πνευματική του κληρονομιά ζωντανή, ως φάρο για την κυπριακή εκπαίδευση», αναφέρει το Υπουργείο.

Εκφράζει επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

ΚΥΠΕ