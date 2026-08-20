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ΕΛΛΑΔΑ

«Πήγε να τον σκοτώσει», ξεσπά η μητέρα του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον Άγιο Δημήτριο

 20.08.2026 - 21:37
«Πήγε να τον σκοτώσει», ξεσπά η μητέρα του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον Άγιο Δημήτριο

Τις δραματικές στιγμές που έζησε ο γιος της, ο 18χρονος που δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι από 23χρονο στον Άγιο Δημήτριο, περιγράφει η μητέρα του νεαρού.

Η μητέρα του 18χρονου ξεσπά και περιγράφει όσα έζησε ο γιος της, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα όσα λέει η γυναίκα, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει το παιδί της.

«Αμέσως με κάλεσε. "Μαμά τρέξε γιατί με έχουν μαχαιρώσει". Κοιτάω το τηλέφωνο, λέω "είναι ο γιος μου; Είναι κάποια φάρσα;". Μου λέει ¨μαμά τρέχα". Χάσαμε τη γη από τα πόδια μας» αναφέρει στο Mega η μητέρα του 18χρονου.

«Δεν με ενδιαφέρει εάν ήθελε να τον ληστέψει, τι ήταν, πήγε να τον σκοτώσει. Πήγαινε για προπόνηση όπως περπατούσε το παιδί στον δρόμο λίγο πριν φτάσει στο γήπεδο δηλαδή στα δύο τρία λεπτά θα έφτανε, βγήκε ο άλλος από πίσω με το έτσι θέλω να του αφαιρέσει τη ζωή» ανέφερε επίσης.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/08). Στην συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτου, ο 23χρονος πλησίασε τον νεαρό και, όπως λέει το θύμα, του ζήτησε να δώσει ό,τι είχε πάνω του.

«Δεν τον γνωρίζω τον 23χρονο, αποπειράθηκε να με ληστέψει. Περπατούσα στον δρόμο και μου ζήτησε τα υπάρχοντά μου, ό,τι είχα πάνω μου. Εγώ τότε προσπάθησα να αμυνθώ».

Με τη φαλτσέτα που κρατούσε ο 23χρονος, του κατάφερε δύο χτυπήματα, ένα στο πρόσωπο και ένα στην πλάτη. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε 10 ράμματα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

«Σήμερα την γλίτωσε το παιδί μου, αύριο, μεθαύριο; Άλλο παιδί; Μία γιαγιά; Ένας παππούς; Κακή μέρα, κακή στιγμή, παραλίγο να του αφαιρέσει τη ζωή, όμως ζει, δόξα τω Θεώ είναι εκτός κινδύνου», λέει η μητέρα του.

Ο δράστης συνελήφθη χάρη στη βοήθεια της γειτονιάς αλλά και ενός μάρτυρα που τον είδε να περπατά κρατώντας το μαχαίρι και να μπαίνει στο σπίτι του σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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