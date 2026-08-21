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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: 39χρονος κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του - Τον εντόπισε ο συγκάτοικός του

 21.08.2026 - 10:46
Τραγωδία στα Χανιά: 39χρονος κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του - Τον εντόπισε ο συγκάτοικός του

Ένας 39χρονος άνδρας πακιστανικής καταγωγής έχασε αιφνίδια τη ζωή του μέσα στο σπίτι όπου διέμενε, στα Χανιά.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άνδρας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, λιποθύμησε και κατέρρευσε μέσα στην κατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, ο συγκάτοικός του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε τις Αρχές. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν είχαν αναφερθεί προβλήματα υγείας που να προμήνυαν το τραγικό περιστατικό.

Για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του.

Protothema.gr

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