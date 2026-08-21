ΟΚΥπΥ για περιστατικό ασθενούς με επιπλοκές: «Δεν αρνηθήκαμε ποτέ την παροχή φροντίδας»

Όπως αναφέρει, τα Δημόσια Νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το μοναδικό τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο εντός ΓεΣΥ, δεν αρνούνται την παροχή της αναγκαίας φροντίδας σε οποιοδήποτε περιστατικό, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας ή της βαρύτητάς του.

«Αποστολή του Οργανισμού είναι η παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής φροντίδας υγείας σε όσους τη χρειάζονται, με προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή», σημειώνει ο ΟΚΥπΥ.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η ανάληψη περιστατικών με μετεγχειρητικές ή άλλες επιπλοκές από τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί συχνό φαινόμενο για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια. Ενδεικτικά, μόνο κατά την τρέχουσα εβδομάδα, δύο ασθενείς με επιπλοκές μεταφέρθηκαν από ιδιωτικό νοσηλευτήριο εντός ΓεΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έγιναν δεκτοί και λαμβάνουν την αναγκαία περίθαλψη.

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι πρόκειται για ασθενή η οποία είχε υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο και στη συνέχεια παρουσίασε σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές, με αποτέλεσμα να προσέλθει στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι Ειδικοί Ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ουδέποτε αρνήθηκαν την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

Κατά την αξιολόγηση του περιστατικού, επισημάνθηκε ότι, εφόσον αυτό ήταν ιατρικά εφικτό και ασφαλές, η συνέχιση της διαχείρισης της ασθενούς από το νοσηλευτήριο και τη θεραπευτική ομάδα που είχαν πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αποτελούσε την ενδεδειγμένη επιλογή από πλευράς συνέχειας της φροντίδας, δεδομένης της άμεσης γνώσης του ιστορικού της και των προηγηθεισών επεμβάσεων.

Το περιστατικό συζητήθηκε χθες σε τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, εκπρόσωποι του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου και εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας