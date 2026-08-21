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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Ο 33χρονος δεν είναι γνωστός στις Αρχές - Φαίνεται να συνδέεται το φλεγόμενο όχημα - Φωτογραφίες

 21.08.2026 - 11:00
Απόπειρα φόνου: Ο 33χρονος δεν είναι γνωστός στις Αρχές - Φαίνεται να συνδέεται το φλεγόμενο όχημα - Φωτογραφίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου για υπόθεση απόπειρας φόνου, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή Κόκκινες, στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Αμμοχώστου και Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Αμμοχώστου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, γύρω στις 5:40 το πρωί, 33χρονος Ελληνοκύπριος, ενώ οδηγούσε το όχημά του στην περιοχή, δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από άγνωστα πρόσωπα.

Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Λίγο αργότερα, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες σε περιοχή του Αυγόρου. Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις προκύπτει ότι το συγκεκριμένο όχημα φαίνεται να συνδέεται με την υπόθεση της απόπειρας φόνου και να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Ο κ. Κωνσταντίνου, μιλώντας από τη σκηνή της απόπειρας, ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά και την υπόθεση εμπρησμού του οχήματος, ενώ συνεχίζεται η συλλογή τεκμηρίων και η διενέργεια επιστημονικών εξετάσεων και στις δύο σκηνές.

Σε σχέση με το κατά πόσον ο 33χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Αμμοχώστου ανέφερε ότι δεν πρόκειται για πρόσωπο που είναι γνωστό στην Αστυνομία.

Όσον αφορά τον αριθμό των δραστών, ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα από ένα πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται οποιοδήποτε σενάριο, καθώς η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

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