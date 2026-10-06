Χαρτσιώτης: Προωθείται η κάλυψη της ιδρυματικής φροντίδας γονέων και συζύγων αγνοουμένων

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την οποία συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι με τη σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2026, καταργήθηκαν τα οικονομικά κριτήρια για την παροχή κατ’ οίκον φροντίδας, ώστε να μπορούν να επωφελούνται όλοι οι γονείς και οι σύζυγοι αγνοουμένων.

Συμπλήρωσε επίσης, ότι στη σχετική νομοθεσία παραμένει «ένα μικρό κενό» σε ό,τι αφορά την ιδρυματική φροντίδα, το οποίο, όπως είπε, έχει ήδη τεθεί ενώπιον της Επιτροπής και βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης.

Ο Επίτροπος ανέφερε ότι μόλις χθες είχε συνάντηση με την αρμόδια οργάνωση των συγγενών αγνοουμένων, κατά την οποία συζητήθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Προωθείται άμεσα, αν ήθελε χρειαστεί, απαραίτητη τροποποίηση, προκειμένου να συμπεριλάβει και την ιδρυματική φροντίδα των γονέων και των συζύγων των αγνοουμένων», δήλωσε.

Ο κ. Χαρτσιώτης αναφέρθηκε, εξάλλου, και στο ζήτημα της φροντίδας των γυναικών και ανδρών που υπέστησαν κακοποίηση κατά τα τραγικά γεγονότα του 1974, λέγοντας ότι η Κυβέρνηση επιδεικνύει την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία.

Όπως είπε, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ενημέρωσε την Επιτροπή για συγκεκριμένα διαβήματα στα οποία ήδη προβαίνει το Υφυπουργείο και η Πολιτεία για τη διευθέτηση και αυτού του ζητήματος.

«Σωστά αναφέρθηκε ότι παρόμοιας φύσεως φροντίδα πρέπει να δοθεί και στις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες, όπως τις κακοποιηθείσες γυναίκες, τους αιχμαλώτους και τους τραυματίες», ανέφερε ο Επίτροπος, προσθέτοντας ότι αναλαμβάνει να προωθήσει και αυτά τα αιτήματα «με τον ταχύτερο δυνατόν τρόπο».

Ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ακόμη ότι πρόκειται για διαχρονικά ζητήματα και ότι η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντιμετώπισή τους, ενώ σημείωσε ότι για τις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες θα πρέπει να εξεταστεί και το οικονομικό κόστος.

Όπως σημείωσε, το κόστος δεν είναι τέτοιο που να αναιρεί την ανάγκη παροχής φροντίδας στις ευάλωτες αυτές ομάδες, οι οποίες, όπως είπε, έχουν προσφέρει πολλά στον τόπο. «Το ελάχιστο που έχει να κάνει η Πολιτεία είναι να τους το αποδώσει επιτέλους, μετά από 52 ολόκληρα χρόνια, αυτό που είναι αυτονόητο», ανέφερε.

Ο Επίτροπος ενημέρωσε επίσης για το μητρώο εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων, στο οποίο όπως είπε, περιλαμβάνονται περίπου 700 άτομα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στα παιδιά των αγνοουμένων, σημείωσε ότι, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχει καταρτιστεί ένα αρχικό μητρώο. Όπως ανέφερε, υπολογίζεται ότι σήμερα βρίσκονται εν ζωή περίπου 1.700 άτομα.

Ο κ. Χαρτσιώτης εξήγησε ότι στόχος είναι η κατάρτιση του μητρώου ώστε να προκύψει ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων και, στη συνέχεια, να γίνει κοστολόγηση των σχετικών αιτημάτων. Ακολούθως, είπε, θα υπάρξει συζήτηση και διαβούλευση για να καθοριστούν τα ωφελήματα που θα παρέχονται στα παιδιά των αγνοουμένων.

«Προχωρούμε με αποφασιστικότητα αυτά τα πολύ ευαίσθητα και διακριτικά θέματα, ώστε να τα λύσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο», κατέληξε.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος χαρακτήρισε θετική τη συγκεκριμένη εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή έλαβε τη διαβεβαίωση από τον Επίτροπο Προεδρίας πως το θέμα της ιδρυματικής φροντίδας γονέων και συζύγων αγνοουμένων έχει ήδη προχωρήσει.

Ο κ. Κέττηρος είπε, ωστόσο, ότι παραμένει ανοικτό το ζήτημα της συμπερίληψης στο σχετικό πλαίσιο και άλλων ομάδων που υπέστησαν τις συνέπειες των γεγονότων του 1974, μεταξύ άλλων αιχμαλώτων, παθόντων, ατόμων με αναπηρίες και γυναικών και ανδρών που υπέστησαν κακοποίηση.

«Πρέπει πέραν των μελετών που αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να γίνουν για να ξέρουν το ποσό το οποίο θα χρηματοδοτήσει μια τέτοια προσπάθεια, να ληφθεί μια πολιτική απόφαση το συντομότερο δυνατό ότι αυτοί οι άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους και την ψυχή τους για αυτόν τον τόπο να καλυφθούν από κατ’ οίκον και ιδρυματική φροντίδα», ανέφερε.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ακόμη ότι οι περιορισμοί που ισχύουν σε σχέση με τα εισοδήματα και τις καταθέσεις και συγκεκριμένα για €20.000 καταθέσεις και €23.000 εισοδήματα, θα πρέπει να απαλειφθούν για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης χαιρέτισε τα «αντανακλαστικά» που, όπως είπε, επιδεικνύουν το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και ο Επίτροπος Προεδρίας, σημειώνοντας την ανάγκη να υπάρξει εξαίρεση από τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε και όσοι επιλέγουν την ιδρυματική φροντίδα να λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα.

Ο κ. Λυσανδρίδης εξέφρασε παράλληλα τη θέση ότι η στήριξη θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες παθόντων και τραυματιών πολέμου που, όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν τυγχάνουν αντίστοιχης μεταχείρισης.

Εξάλλου, την ανάγκη να προχωρήσει η ρύθμιση για την ιδρυματική φροντίδα γονέων και συζύγων αγνοουμένων επεσήμανε και ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Άδαμος Ασπρής, χαρακτηρίζοντάς την ως «ηθική υποχρέωση όλων μας και ως κοινωνίας και ως κράτους».

Από την πλευρά της, η Βουλευτής του Άλμα Λίτσα Δρουσιώτη είπε ότι η ίδια αντιμετώπιση που ισχύει για την κατ’ οίκον φροντίδα θα πρέπει να ισχύει και για τους ανθρώπους που, λόγω ηλικίας ή κατάστασης, χρειάζονται ιδρυματική φροντίδα.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να εξακολουθούν να διεκδικούν τα αυτονόητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία θα πρέπει να δώσει άμεσα λύσεις στους συγγενείς των αγνοουμένων και ευρύτερα στους παθόντες του 1974.