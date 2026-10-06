Κόμμα για τα Ζώα μετά το περιστατικό με γάτο: Θέτει θέμα οπλοκατοχής και οπλοχρησίας

Το Κόμμα αναφέρει σε ανακοίνωση πως ζητά από την πολιτεία αυστηρότερες, ουσιαστικές και αποτρεπτικές διαδικασίες για την κατοχή και χρήση όπλων, απαιτώντας το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο ελέγχου, υπευθυνότητας και ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία των ζώων δεν είναι διαφορετικές υποθέσεις.

Ζητά, επίσης, αυστηρότερη αξιολόγηση της καταλληλότητας όσων ζητούν ή κατέχουν άδεια, αποτελεσματικό έλεγχο της ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων, άμεση και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας σε περιπτώσεις παράνομης χρήσης όπλων, ενίσχυση των ελέγχων και της πρόληψης σε περιστατικά που αφορούν πυροβολισμούς σε κατοικημένες περιοχές και ουσιαστική ενίσχυση της συνεργασίας της Αστυνομίας με το Κλιμάκιο για τα Ζώα, ώστε κάθε περιστατικό κακοποίησης ή θανάτωσης ζώου με χρήση όπλου να αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που απαιτείται.