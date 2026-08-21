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Υιοθετημένη γυναίκα βρήκε τη νονά της σε ομάδα στο Facebook - Η απίστευτη ιστορία

 21.08.2026 - 10:45
Υιοθετημένη γυναίκα βρήκε τη νονά της σε ομάδα στο Facebook - Η απίστευτη ιστορία

Κι όμως, κάποιες φορές συμβαίνουν στα social media και κάποιες ιστορίες είναι βγαμένες από τα πιο όμορφα παραμύθια!

Υπάρχει μια ομάδα στο Facebook με τίτλο «ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ - ΜΗΠΩΣ ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ - ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΙΜΑ;» όπου άνθρωποι ερευνούν αυτό ακριβώς που υπόσχεται ο τίτλος, αν υπάρχουν εκεί έξω χαμένοι συγγενείς τους, δικοί τους άνθρωποι με τους οποίους έχουν να ειδωθούν πολλά χρόνια.

Σε αυτή την ομάδα λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ανέβηκε μια δημοσίευση, στην οποία μια γυναίκα αναζητούσε τη νονά της, με μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο μια φωτογραφία από την βάφτιση της, από την οποία έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια.

Η κυρία Ευαγγελία έγραψε:

Γνωρίζει κάποιος τα πρόσωπα της φωτογραφίας? Είναι οι νονές μου κ εγώ. Με βάφτισαν Ευαγγελια, το όνομα της βιολογικής μου γιαγιάς σε κάποια εκκλησία του Πειραιά κάπου μεταξύ 1980-1983. Ήμουν σε ανάδοχη οικογένεια κ μάλλον η κυρία κ αν είναι η κόρη της η νεαρη κοπέλα, πρέπει να είναι από το χώρο στον οποίο με φιλοξενούσαν.
H κυρία Μαρία Κ της απάντησε Καλημέρα Βαγγελίτσα μου ,η εκκλησία είναι Ο Ταξιάρχης στον Κορυδαλλό ,και εγώ είμαι η νονά σου.

Η Ευαγγελία απάντησε: Νονά!!!!! Σας εστειλα μήνυμα

Η ιστορία έγινε ακόμα πιο κινηματογραφική με σχόλια όπως αυτό: Καλημερα Μαρια !!!!!!!!!! εκανες καλα και της εστελες μηνημα


εχθες εως της 3 τα μεσανυχτα της τα εξηγουσα !!!!!!!!!

Η Ευαγγελία έκλεισε τη ροή των μηνυμάτων γράφοντας το εξής: Πόσο πολύ σας ευχαριστώ όλους έναν έναν ξεχωριστά για τα καλά σας λόγια και την καλή σας θέληση να βοηθήσετε. Να είστε όλοι καλά κ να έχετε πάνω από όλα την υγεία σας!

Ναι, εκτός από post-«σεντόνια» με κριτικές για την Οδύσσεια και πολιτικές αναλύσεις από απολιτίκ άτομα, συμβαίνουν και μικρές ιστορίες γεμάτες χαμόγελα στα social media.

Πηγή: gazzetta.gr

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