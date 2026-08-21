Χαμός μεταξύ γυναικών σε πάρκινγκ υπεραγοράς - «Ούτε μισό λεπτό, να το φύγεις τώρα!»

Όπως περιγράφει στην ανάρτησή της, το περιστατικό σημειώθηκε στην υπεραγορά Σκλαβενίτης στη Χλώρακα. Η γυναίκα αναφέρει ότι, ενώ κατευθυνόταν προς την είσοδο της υπεραγοράς, είδε οδηγό να σταθμεύει σε θέση ΑμεΑ, παρότι – όπως υποστηρίζει – υπήρχαν διαθέσιμοι άλλοι χώροι στάθμευσης.

Σύμφωνα με την ίδια, πλησίασε την οδηγό και τη ρώτησε εάν είναι άτομο με αναπηρία, επισημαίνοντάς της ότι η συγκεκριμένη θέση προορίζεται για ΑμεΑ και ζητώντας της να μετακινήσει το όχημά της.

Η οδηγός, όπως αναφέρει η πολίτης, απάντησε ότι θα παρέμενε στο σημείο για «ένα λεπτό». Η γυναίκα επέμεινε, ζητώντας της να αποχωρήσει από τη θέση και προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα καλούσε την Αστυνομία.

Όπως καταλήγει στην ανάρτησή της, η οδηγός τελικά μετακίνησε το όχημά της, εμφανώς ενοχλημένη από την παρατήρηση.

Η ανάρτηση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της παράνομης χρήσης των θέσεων στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρία, καθώς και την ανάγκη σεβασμού των συγκεκριμένων χώρων, οι οποίοι υπάρχουν για την εξυπηρέτηση πολιτών που τους έχουν πραγματικά ανάγκη.