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ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: Να τιμωρηθούν οι ένοχοι με τον χειρότερο τρόπο, να βρει το παιδί μου το δίκιο του

 06.10.2026 - 08:54
Ξεσπά η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: Να τιμωρηθούν οι ένοχοι με τον χειρότερο τρόπο, να βρει το παιδί μου το δίκιο του

Ξέσπασε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, που σε δηλώσεις της ζητά - όπως λέει - χαρακτηριστικά να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τον θάνατο του γιου της με τον χειρότερο τρόπο.

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του, δεν μπορώ... Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο», δήλωσε μιλώντας στο OPEN η μητέρα του τραγουδιστή που πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου έπειτα από επίσκεψη στο ιατρείο της Καρνεάδου για πλασμαφαίρεση.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ επικαλείται στοιχεία από έλεγχο που πραγματοποίησε και στο πλαίσιο του οποίου είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο δύο έγγραφα, το 2025 και το 2026, σχετικά με τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσκόμισε στον ανακριτή και στοιχεία που αφορούν το άλλο ιατρείο των κατηγορουμένων στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών, αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, τη μιδαζολάμη και τις επιπτώσεις τους στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι η γιατρός, αμέσως μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη, προέβη σε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών, σβήνοντας όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό. Παράλληλα, είχε διαγράψει και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή.

Έψαχνε στο AI πώς να τον επαναφέρει από μέθη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη.

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη.

Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη.

Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Ταυτόχρονα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αναζήτησε εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού.

Η ομαδική που εργαζόμενες συζητούσαν για τη μέθη στον Μαζωνάκη
Το συμβάν επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων στο ιατρείο. Σε ομαδική συνομιλία, εργαζόμενες σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλήση του ΕΚΑΒ.

Παράνομα οι ουσίες στο ιατρείο

Την ίδια ώρα, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛΑΣ αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο, καθώς είναι απαγορευμένες για τέτοιους είδους ιατρεία.

Πηγή: protothema.gr

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