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ΔΙΕΘΝΗ

Το όνομα του Τραμπ θα πάρει γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρουμανία στη Μολδαβία

 06.10.2026 - 21:35
Το όνομα του Τραμπ θα πάρει γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρουμανία στη Μολδαβία

Μια σχεδιαζόμενη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης που θα συνδέει τη Ρουμανία και τη Μολδαβία θα ονομαστεί «Trump Liberty Line» (Γραμμή Ελευθερίας Τραμπ), ανακοίνωσε σήμερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κισινάου, στο πιο πρόσφατο έργο υποδομής που θα φέρει το όνομα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρεσβεία σε ανάρτησή της στο X τόνισε ότι το έργο, το οποίο «υποστηρίζεται από επένδυση 130 εκατομμυρίων δολαρίων της αμερικανικής κυβέρνησης», θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Μολδαβίας.

«Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στηρίζει πρωτοβουλίες που ωφελούν τους πολίτες της χώρας, ιδίως εκείνες που διασφαλίζουν την ασφάλεια και τις ενεργειακές υποδομές της», δήλωσε στο Reuters ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ντουμίτρου Τσιορίτσι.

Ρουμάνοι αξιωματούχοι δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η Μολδαβία, μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης και υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής της ενέργειας μέσω υφιστάμενων διασυνδέσεων με τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας έχουν διαταράξει στο παρελθόν αυτές τις προμήθειες.

Το όνομα του Τραμπ έχει δοθεί σε έναν αυξανόμενο αριθμό σχεδιαζόμενων έργων ανά τον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου ενός προτεινόμενου διαδρόμου μεταφορών μέσω της Αρμενίας και μιας προγραμματισμένης στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία - καθώς κυβερνήσεις επιδιώκουν να κερδίσουν την εύνοια του Αμερικανού προέδρου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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