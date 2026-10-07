Έρχιουρμαν: «Οδηγός η απάντηση της ΕΕ στην επιστολή μου» - Επαναλαμβάνει τα περί «διάβρωση της εμπιστοσύνης»

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης ερμηνεύει σήμερα σε μήνυμά του στα ΜΚΔ την απαντητική επιστολή που έλαβε από την Επιτροπή στην δική του επιστολή που είχε στείλει στις 28 Αυγούστου στον ΟΗΕ και την ΕΕ για την ακύρωση των προαναφερόμενων εκδηλώσεων που επρόκειτο να γίνουν στα κατεχόμενα εντός Σεπτεμβρίου. Να σημειωθεί ότι για την απαντητική επιστολή της ΕΕ η «προεδρία» εξέδωσε χθες σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον κ. Ερχιουρμάν, η Κομισιόν στην απάντησή της κάνει ειδική μνεία στην απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ του 2004 για τον τερματισμό της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων. Υποστηρίζει ότι η Κομισιόν στην απάντησή της αναγνωρίζει πως οι δράσεις της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτικών φορέων —που ενισχύουν τη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και φέρνουν τη νεολαία πιο κοντά στην Ευρώπη— ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

«Η ουσία είναι μία: Η ΕΕ κατέστησε σαφές ότι τέτοιου είδους διοργανώσεις όχι μόνο δεν είναι παράνομες λόγω μη αναγνώρισης της τδβκ, αλλά τουναντίον, κινούνται προς την κατεύθυνση των στόχων που έχει θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την άρση της απομόνωσης», προσθέτει ο Τ/κ ηγέτης, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. «Ας ελπίσουμε ότι αυτή η απάντηση θα χρησιμεύσει ως οδηγός τόσο για τις συζητήσεις επί του θέματος όσο και για τις εκτιμήσεις σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη διάβρωση της εμπιστοσύνης» υποστηρίζει.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν καταλήγει αναφέροντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι νέοι θα συνδεθούν με την διεθνή κοινότητα και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον διάλογο και τη διπλωματία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.