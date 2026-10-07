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ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Η Ελλάδα απαραίτητος σύμμαχος για τις ΗΠΑ - Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει απο τη νάρκη

 07.10.2026 - 19:59
Μάρκο Ρούμπιο: Η Ελλάδα απαραίτητος σύμμαχος για τις ΗΠΑ - Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει απο τη νάρκη

Σε μια ομιλία διάρκειας άνω των 20 λεπτών η οποία περιελάμβανε πολλή Ελλάδα και αναφορές σε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος αλλά και σε μυθολογικούς χαρακτήρες όπως ο Αχιλλέας, ο Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε το στίγμα της παρουσίας του στην Ελλάδα, στέλνοντας μηνύματα με αποδέκτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έκρουσε συγκεκριμένα στην Ευρώπη καμπανάκι κινδύνου, εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που τη διεπούν.

«Η Ευρώπη πρέπει και μπορεί να ξυπνήσει από τη νάρκη» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι κατά τη γνώμη του, ο εθνικισμός έχει καταστεί πλέον βρισιά και η ευημερία ενοχή. «Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες, για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα» πρόσθεσε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εκθείασε εξάλλου τον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας, αλλά και τον ρόλο της ως διαχρονικού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι «η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα».

«Στους αρχαίους Έλληνες βλέπουμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Δύσης» είπε και συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας» και «απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη».

Πηγή: cnn.gr

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