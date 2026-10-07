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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αυτοί είναι οι νέοι Αντιπρυτάνεις

 07.10.2026 - 20:05
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αυτοί είναι οι νέοι Αντιπρυτάνεις

Τα αποτελέσματα των εκλογών για τις θέσεις Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έγιναν γνωστά το βράδυ της Τετάρτης, μετά από ψηφοφορία που διήρκεσε σχεδόν τέσσερεις ώρες. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εξελέγη η Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου και Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης ο Καθηγητής Μάριος Δ. Δικαιάκος.

Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα, στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Έφορος Πρυτανικών Εκλογών 2026, Σάββας Χριστοδούλου, ανέφερε ότι, για τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, το σύνολο των εκλεκτόρων ήταν 486 και ψήφισαν 353. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 347, τα άκυρα 6 και τα λευκά 80, με την υποψήφια Γεωργία Παναγιώτου να λαμβάνει 267. 

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι το σύνολο των εκλεκτόρων ήταν 486 και ψήφισαν 353. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 353, τα άκυρα μηδέν και τα λευκά 7. Ο Μάριος Δικαιάκος έλαβε 209 ψηφοδέλτια και ο Αντώνης Έλληνας 137, πρόσθεσε.

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Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας, Γεωργία Παναγιώτου, ευχαρίστησε όλους στην κοινότητα του Πανεπιστημίου που ψήφισαν, σημειώνοντας ότι «τώρα είναι ώρα για δουλειά για όλους και, για να βγει δουλειά, χρειάζεται όλη η κοινότητα μαζί». 

Με τη σειρά του, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Μάριος Δ. Δικαιάκος, ευχαρίστησε όσους ψήφισαν, την Εφορευτική Επιτροπή και την Εφορία Εκλογών για την σκληρή προσπάθεια, καθώς και τον συνυποψήφιό του, Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αντώνη Έλληνα, «για την ευκαιρία να συζητήσουμε απόψεις για το Πανεπιστήμιο».

«Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στα βασικά. Τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Ελπίζω να μην απογοητεύσω όσους με ψήφισαν και δεν με ψήφισαν», κατέληξε.

Η ψηφοφορία για τους Αντιπρυτάνεις Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων είχε ξεκινήσει γύρω στις 15.15, μετά την ανάδειξη της νέας Πρυτάνεως.

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