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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν αντέχει άλλο η τσέπη των καταναλωτών: Εσπασε ρεκόρ το ντίζελ στην Κύπρο - Που βρίσκεται το φθηνότερο πρατήριο;

 07.10.2026 - 20:14
Δεν αντέχει άλλο η τσέπη των καταναλωτών: Εσπασε ρεκόρ το ντίζελ στην Κύπρο - Που βρίσκεται το φθηνότερο πρατήριο;

Από το ένα ρεκόρ στο άλλο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους καταναλωτές.

Στην Κύπρο, η τιμή του ντίζελ έφθασε σήμερα στο ιστορικό υψηλό των 2.126 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Η ακριβότερη τιμή ήταν σε πρατήριο καυσίμων στη Λεμεσό και η φθηνότερη στην επαρχία Αμμοχώστου, λίγο πιο κάτω από δύο ευρώ, σύμφωνα με το ΡΙΚ.

Η μέση τιμή στην Κύπρο ανέρχεται σε 2.24 ευρώ. 

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95, έφθασε μέχρι και το 1.81 ευρώ στην Πάφο με τη φθηνότερη, 1,66 ευρώ στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η μέση τιμή αμόλυβδης 95 ανέρχεται στο 1.75 ευρώ.

 

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

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