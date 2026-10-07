Δεν αντέχει άλλο η τσέπη των καταναλωτών: Εσπασε ρεκόρ το ντίζελ στην Κύπρο - Που βρίσκεται το φθηνότερο πρατήριο;

Στην Κύπρο, η τιμή του ντίζελ έφθασε σήμερα στο ιστορικό υψηλό των 2.126 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Η ακριβότερη τιμή ήταν σε πρατήριο καυσίμων στη Λεμεσό και η φθηνότερη στην επαρχία Αμμοχώστου, λίγο πιο κάτω από δύο ευρώ, σύμφωνα με το ΡΙΚ.

Η μέση τιμή στην Κύπρο ανέρχεται σε 2.24 ευρώ.

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95, έφθασε μέχρι και το 1.81 ευρώ στην Πάφο με τη φθηνότερη, 1,66 ευρώ στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η μέση τιμή αμόλυβδης 95 ανέρχεται στο 1.75 ευρώ.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ