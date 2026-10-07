Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπειρα φόνου στη Μονή Αγ. Νεοφύτου: Παραμένει υπό κράτηση ο 51χρονος μοναχός
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στη Μονή Αγ. Νεοφύτου: Παραμένει υπό κράτηση ο 51χρονος μοναχός

 07.10.2026 - 20:37
Απόπειρα φόνου στη Μονή Αγ. Νεοφύτου: Παραμένει υπό κράτηση ο 51χρονος μοναχός

Υπό κράτηση παραμένει ο 51χρονος μοναχός, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου, καθώς και για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορίας.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, ο συνήγορος υπεράσπισης του 51χρονου, δικηγόρος Λέανδρος Θεοχάρους, υπέβαλε αίτημα όπως ο κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, αφού εξέτασε το αίτημα, το απέρριψε, κρίνοντας ότι, λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων αλλά και της προηγούμενης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, ο 51χρονος θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση.

Η διαδικασία διακόπηκε για αρκετή ώρα, προκειμένου το Δικαστήριο να εξετάσει το αίτημα και να ανακοινώσει την απόφασή του ενώ ακολούθως ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 26 Οκτωβρίου στις 09:00.

Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για αποφυλάκιση είχε υποβάλει ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, καθώς και κατά την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο Πάφου, ο προηγούμενος συνήγορος υπεράσπισης του 51χρονου, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασής του, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε αναφέρει ότι λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος που αντιμετωπίζει ο 51χρονος και παρά το γεγονός ότι διατηρεί κάποιους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτοί δεν θεωρούνται αρκετά ισχυροί, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος 14χρονου Στυλιανού: «Ένα παιδί αυτοκαταστροφικό» - Όσα ακούστηκαν για τις συνθήκες διαβίωσης ενώπιον Δικαστηρίου
Ωρομίσθιοι: «Ναι» στην κυβερνητική πρόταση - Δεν πάνε σε κινητοποιήσεις
Απέραντη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή μόλις στα 27 του o Μάριος
Δεν κάνουν βήμα πίσω οι εκπαιδευτικοί – Κανονικά η απεργία της Πέμπτης
Ανησυχία στην Κύπρο: Εντοπίστηκαν κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρόβατα – Τι είναι και ποια τα συμπτώματα
Υπόθεση Αββακούμ: «Σώσε με, Δέσποτά μου» - Οσα αποκαλύφθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεν αντέχει άλλο η τσέπη των καταναλωτών: Εσπασε ρεκόρ το ντίζελ στην Κύπρο - Που βρίσκεται το φθηνότερο πρατήριο;

 07.10.2026 - 20:14
Επόμενο άρθρο

Απίστευτες εικόνες στη Γαλλία: Δήμαρχος δέχτηκε επίθεση με δακρυγόνα όταν έγινε «ασπίδα» για μαθητές στις διαδηλώσεις

 07.10.2026 - 20:42
Προεδρικές 2028: Η κυβέρνηση απαντά στην κριτική για «προεκλογική» ατζέντα

Προεδρικές 2028: Η κυβέρνηση απαντά στην κριτική για «προεκλογική» ατζέντα

Οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 αρχίζουν να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο χώρο στην πολιτική συζήτηση, παρά το γεγονός ότι απομένει σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι την κάλπη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές 2028: Η κυβέρνηση απαντά στην κριτική για «προεκλογική» ατζέντα

Προεδρικές 2028: Η κυβέρνηση απαντά στην κριτική για «προεκλογική» ατζέντα

  •  07.10.2026 - 12:48
Προεδρικές 2028: Κινήσεις Αβέρωφ για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άρχισε να μαζεύει υπογραφές – Τι αποκάλυψε η Κούσιου

Προεδρικές 2028: Κινήσεις Αβέρωφ για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άρχισε να μαζεύει υπογραφές – Τι αποκάλυψε η Κούσιου

  •  07.10.2026 - 14:05
ΠτΔ στο MED9: Στόχος της Κύπρου να συνδράμει ως αξιόπιστος εταίρος στην περιοχή

ΠτΔ στο MED9: Στόχος της Κύπρου να συνδράμει ως αξιόπιστος εταίρος στην περιοχή

  •  07.10.2026 - 18:36
Δεν αντέχει άλλο η τσέπη των καταναλωτών: Εσπασε ρεκόρ το ντίζελ στην Κύπρο - Που βρίσκεται το φθηνότερο πρατήριο;

Δεν αντέχει άλλο η τσέπη των καταναλωτών: Εσπασε ρεκόρ το ντίζελ στην Κύπρο - Που βρίσκεται το φθηνότερο πρατήριο;

  •  07.10.2026 - 20:14
Ανησυχία στην Κύπρο: Εντοπίστηκαν κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρόβατα – Τι είναι και ποια τα συμπτώματα

Ανησυχία στην Κύπρο: Εντοπίστηκαν κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρόβατα – Τι είναι και ποια τα συμπτώματα

  •  07.10.2026 - 16:21
Θάνατος 14χρονου Στυλιανού: «Ένα παιδί αυτοκαταστροφικό» - Όσα ακούστηκαν για τις συνθήκες διαβίωσης ενώπιον Δικαστηρίου

Θάνατος 14χρονου Στυλιανού: «Ένα παιδί αυτοκαταστροφικό» - Όσα ακούστηκαν για τις συνθήκες διαβίωσης ενώπιον Δικαστηρίου

  •  07.10.2026 - 16:29
Υπόθεση Αββακούμ: «Σώσε με, Δέσποτά μου» - Οσα αποκαλύφθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου

Υπόθεση Αββακούμ: «Σώσε με, Δέσποτά μου» - Οσα αποκαλύφθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου

  •  07.10.2026 - 16:12
Ωρομίσθιοι: «Ναι» στην κυβερνητική πρόταση - Δεν πάνε σε κινητοποιήσεις

Ωρομίσθιοι: «Ναι» στην κυβερνητική πρόταση - Δεν πάνε σε κινητοποιήσεις

  •  07.10.2026 - 17:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα