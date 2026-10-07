Απόπειρα φόνου στη Μονή Αγ. Νεοφύτου: Παραμένει υπό κράτηση ο 51χρονος μοναχός

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, ο συνήγορος υπεράσπισης του 51χρονου, δικηγόρος Λέανδρος Θεοχάρους, υπέβαλε αίτημα όπως ο κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, αφού εξέτασε το αίτημα, το απέρριψε, κρίνοντας ότι, λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων αλλά και της προηγούμενης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, ο 51χρονος θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση.

Η διαδικασία διακόπηκε για αρκετή ώρα, προκειμένου το Δικαστήριο να εξετάσει το αίτημα και να ανακοινώσει την απόφασή του ενώ ακολούθως ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 26 Οκτωβρίου στις 09:00.

Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για αποφυλάκιση είχε υποβάλει ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, καθώς και κατά την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο Πάφου, ο προηγούμενος συνήγορος υπεράσπισης του 51χρονου, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασής του, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε αναφέρει ότι λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος που αντιμετωπίζει ο 51χρονος και παρά το γεγονός ότι διατηρεί κάποιους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτοί δεν θεωρούνται αρκετά ισχυροί, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας.