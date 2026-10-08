Ελλάδα: 17χρονος επιτέθηκε άγρια σε έγκυο - «Υπάρχει κίνδυνος για το παιδί»

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Star, ο 17χρονος χτύπησε την 24χρονη με γροθιές στην περιοχή της κοιλιάς, προκειμένου να τη ληστέψει. Σε δηλώσεις της στον σταθμό, η μητέρα του θύματος ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για το παιδί που κυοφορεί η κόρη της.

«Μας είπε ο γυναικολόγος ότι υπάρχει κίνδυνος για το παιδί, 40% υπάρχει αποκόλληση πλακούντα. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακόμα... τα επόμενα 24ωρα... γιατί πρέπει να κλείσει μια εβδομάδα για να δούμε εάν έχει αποκολληθεί», είπε αρχικά.

Νίκαια: Η επίθεση στην 24χρονη έγκυο

Η 24χρονη φέρεται να είχε σταματήσει για λίγο για να ξεκουραστεί στην πλατεία της Νίκαιας, έξω από τον σταθμό του Μετρό. Ο δράστης είδε ότι η κοπέλα καθόταν μόνη της στο παγκάκι και της επιτέθηκε.

«Την ώρα που πήγαινε να φύγει της τραβάει δύο μπουνιές μέσα στην κοιλιά και δύο κλωτσιές, την πέταξε κάτω και την κλώτσησε κιόλας», συνέχισε η μητέρα της.

Η 24χρονη, η οποία εργάζεται σε εταιρεία σεκιούριτι, αντέδρασε άμεσα, προστατεύοντας το παιδί της, και ειδοποίησε τον σύντροφό της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Ασφάλεια Νίκαιας συγκέντρωσε υλικό από κάμερες ασφαλείας και κατάφερε να εντοπίσει τον νεαρό στο Κερατσίνι, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Πηγή: lifo.gr