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Σοκ στις ΗΠΑ: 6χρονος απείλησε αστυνομικούς αφού είχε πυροβολήσει την δασκάλα του - «Θέλετε να τα βάλετε μαζί μου; Άντε γαμ@@@ε»:

 08.10.2026 - 07:21
Σοκ στις ΗΠΑ: 6χρονος απείλησε αστυνομικούς αφού είχε πυροβολήσει την δασκάλα του - «Θέλετε να τα βάλετε μαζί μου; Άντε γαμ@@@ε»:

Σοκ προκαλεί το βίντεο από όσα συνέβησαν σε σχολική αίθουσα στη Βιρτζίνια τον Ιανουάριο του 2023 αφού ένας 6χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την δασκάλα του καθώς όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες στις στολές των αστυνομικών - και δόθηκαν τώρα στη δημοσιότητα - το μικρό αγόρι έβριζε και απειλούσε τους ένστολους.

Ο μαθητής της πρώτης δημοτικού, ο οποίος στα δικαστικά έγγραφα για όσα συνέβησαν στην αίθουσα του Richneck Elementary School στο Νιούπορτ Νιουζ της Βιρτζίνια, αναφέρεται μόνο ως J.T., φαίνεται να απειλεί τους αστυνομικούς και να βρίζει ασταμάτητα.

«Και οι δυο σας θέλετε να τα βάλετε μαζί μου;» ακούγεται να λέει το αγόρι στους αστυνομικούς με την ειδική παιδαγωγό Έιμι Κόβατς που είχε σπεύσει στην αίθουσα μετά τους πυροβολισμούς και είχε ακινητοποιήσει το αγόρι, να του λέει να «σταματήσει» και τον 6χρονο να φωνάζει και σε εκείνη «άντε γαμ@@@ου σκύλα»

 Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο πάτωμα ένα πιστόλι Taurus των 9 χιλιοστών σε μικρή απόσταση από το αγόρι.

«Έχουμε τον δράστη. Πόσο χρονών είναι;» ρώτησε ένας αστυνομικός την Κόβατς, η οποία απάντησε «είναι 6 ετών», προτού αναφερθεί σε προηγούμενα πειθαρχικά προβλήματα του αγοριού.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που ακολούθησε, ο μικρός J.T. είπε στους αστυνομικούς ότι «έκλεψα το όπλο από τη μαμά μου», απειλώντας ξανά τους αστυνομικούς: «Αν θέλεις να τα βάλεις μαζί μου, έλα να το κάνεις, σκύλα. Δεν με νοιάζει αν καλέσεις ενισχύσεις. Δεν με νοιάζει αν πάω φυλακή, σκύλα».

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε αργότερα η Κόβατς, ο J.T. τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της πέσουν τα γυαλιά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τα πυρά του 6χρονου η δασκάλα του τραυματίστηκε στο χέρι και στο στήθος. Η μητέρα του 6χρονου, η 29χρονη Ντέτζα Νικόλ Τέιλορ καταδικάστηκε σε φυλάκιση επειδή, μεταξύ άλλων, είπε ψέματα σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών σε έντυπο που συμπλήρωσε όταν αγόρασε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Πηγή: protothema.gr

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