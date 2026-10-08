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Υπ. Εργασίας: «Στόχος να κατατεθεί στο Υπουργικό σύντομα το ν/σ για συνταξιοδοτικό»

 08.10.2026 - 11:22
Υπ. Εργασίας: «Στόχος να κατατεθεί στο Υπουργικό σύντομα το ν/σ για συνταξιοδοτικό»

Στόχος είναι να κατατεθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβουλίου το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, κατά την έναρξη το πρωί της Πέμπτης της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, με αντικείμενο τη συνέχιση της συζήτησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Κατά τη συνεδρία, ο Υπουργός Εργασίας ζήτησε τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων για το νομοσχέδιο και ανέφερε ότι θα επανέλθει με απαντήσεις.

Είπε, επίσης, ότι θα συνεχιστούν οι συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για το υπόλοιπο του μήνα, δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, εκτός από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι αν οι κοινωνικοί εταίροι έχουν εισηγήσεις, αφού κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο, μπορούν αυτές να συζητηθούν αρχικά στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και να οδηγηθούν στη συνέχεια στη Βουλή.

Ανέφερε επίσης ότι στις 20 και 27 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι συνεδρίες της τεχνικής επιτροπής για τα ταμεία προνοίας και μετά θα τεθεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πλαίσιο για τα ταμεία, στο οποίο θα καταλήξει η τεχνική επιτροπή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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