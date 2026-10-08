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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα κακοκαιρία στον ορίζοντα: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 08.10.2026 - 21:26
Νέα κακοκαιρία στον ορίζοντα: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Κυριακή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και στα νοτιοδυτικά το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση.

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