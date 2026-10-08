Σκληρό μήνυμα των εκπαιδευτικών για τους διορισμούς - «Δεν είναι αριθμοί σε έναν πίνακα»

Οι εκπαιδευτικοί κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, ζητώντας την προστασία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και τη διασφάλιση της εργασιακής τους προοπτικής. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τα συνθήματα όπως «Δεν είναι αναλώσιμοι, δεν είναι αριθμοί. Είναι οι νέοι εκπαιδευτικοί», «Εδώ και χρόνια μέσα στα σχολεία. Ζητούμε δικαιώματα και όχι ανεργία».

Οι οργανώσεις παρέδωσαν κοινό υπόμνημα στον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου, ο οποίος πρόκειται να το μεταφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ ανέλαβε να προγραμματιστούν συναντήσεις εντός των επόμενων 15 ημερών ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα εξεύρεσης λύσης.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου χαρακτήρισε τη σημερινή κινητοποίηση «αγώνα αξιοπρέπειας», σημειώνοντας ότι αξιοπρεπής εργασία για έναν εκπαιδευτικό σημαίνει «να μπορεί να κοιτάζει το αύριο χωρίς φόβο».

Η κ. Βασιλείου είπε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί και ότι δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να καλείται να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για τα παιδιά, όταν ο ίδιος ζει μέσα στην ανασφάλεια.

Αναφερόμενη στον διάλογο με την Πολιτεία, είπε ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν επιλέγουν τη σύγκρουση, αλλά «επιλέγουν να μη συμβιβαστούν με την αδικία».

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κάλεσε να «ακούσει τη φωνή» των εκπαιδευτικών και να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης που δεν θα θυματοποιεί εκπαιδευτικούς, θα διορθώνει τις αδικίες και θα δίνει προοπτική.

«Δεν θα αφήσουμε την αδικία να γίνει κανονικότητα. Δεν θα αφήσουμε την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού να γίνει διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Και κυρίως, δεν θα αφήσουμε το δημόσιο σχολείο να αποδυναμωθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ένα παιδί περιμένει από εμάς να του παραδώσουμε έναν κόσμο λίγο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ανέφερε ότι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί στηρίζουν εδώ και χρόνια το δημόσιο σχολείο, καλύπτοντας πραγματικές και διαρκείς ανάγκες και σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με αβεβαιότητα για το επαγγελματικό τους μέλλον.

«Δεν μπορεί η Πολιτεία να αξιοποιεί την εμπειρία των εκπαιδευτικών όταν τους χρειάζεται και να την παραγνωρίζει όταν αποφασίζει για το μέλλον τους», σημείωσε.

Σε σχέση με την επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζει τις βασικές ανησυχίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Όπως είπε, ένα κλειστό μητρώο έκτακτων διορισμών χωρίς πραγματική προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης «δεν συνιστά ουσιαστική διασφάλιση».

Παράλληλα, ζήτησε ουσιαστική διασφάλιση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, αναγνώριση της προϋπηρεσίας και της εκπαιδευτικής εμπειρίας, καθώς και δίκαιες μεταβατικές ρυθμίσεις.

«Δεν ζητούμε προνόμια. Ζητούμε δικαιοσύνη. Δεν ζητούμε χαριστικές ρυθμίσεις. Ζητούμε αναγνώριση της προσφοράς και της προϋπηρεσίας. Δεν ζητούμε υποσχέσεις. Απαιτούμε ουσιαστικές λύσεις», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ Παναγιώτης Λυσάνδρου δήλωσε ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ζητούν «μια δίκαιη και ορθολογική μετάβαση στο νέο σύστημα διορισμού», επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν ήδη στη δημόσια εκπαίδευση.

Όπως είπε, ζητούν να αντιμετωπιστούν με δικαιοσύνη οι συμβασιούχοι, οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου και οι αντικαταστάτες.

«Δεν κάνουμε χάρη στους συμβασιούχους, στους αορίστου χρόνου και στους αντικαταστάτες συναδέλφους μας. Ζητούμε να αντιμετωπιστούν με δικαιοσύνη άνθρωποι που υπηρετούν το δημόσιο σχολείο, καλύπτουν τις ανάγκες του και στηρίζουν καθημερινά τους μαθητές μας», ανέφερε.

Ο κ. Λυσάνδρου ζήτησε, παράλληλα, να προβλεφθεί «σαφής διαδρομή προς τη μονιμοποίηση» των υφιστάμενων εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, των συμβασιούχων και των αντικαταστατών, σημειώνοντας ότι «οι μόνιμες ανάγκες της εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτονται με μόνιμες θέσεις και σταθερή στελέχωση».

Στη διαχρονική διεκδίκηση των εκπαιδευτικών για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους αναφέρθηκε, μιλώντας στην κινητοποίηση, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης Κώστας Πατέρας, ο οποίος υπενθύμισε τη δική του πρώτη συνδικαλιστική εμπειρία, πριν από 63 χρόνια, όταν ως πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός συμμετείχε σε απεργία για την ισομισθία ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών. «Αυτό που διεκδικούσαν τότε οι εκπαιδευτικοί, την ισομισθία, ήταν πολύ δύσκολο να το πετύχουν. Σήμερα είναι πολύ εύκολο. Κατάφεραν, όμως, αυτό το δύσκολο, που είναι τόσο απλό σήμερα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη διαχρονική δράση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, είπε ότι αυτές αγωνίζονται «για αυτά που αποτελούν τις επιδιώξεις των προοδευτικών κοινωνιών όλου του κόσμου: την ισότητα όλων των ανθρώπων, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό των εκπαιδευτικών, την πρόοδο των παιδιών».

«Με βάση, λοιπόν, τη διεκδίκηση του δικαίου συνέχισαν να πορεύονται πάντοτε οι εκπαιδευτικοί», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι είναι «απαραίτητη η διασφάλιση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών» και η αξιοποίηση της εργασιακής τους εμπειρίας.

Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Στο κοινό υπόμνημα που απηύθυναν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οργανώσεις εκφράζουν την «έντονη δυσφορία» τους για τη σοβαρή, όπως αναφέρουν, καθυστέρηση στην κατάθεση μιας δίκαιης και ολοκληρωμένης πρότασης για το Σύστημα Διορισμών.

Υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση παρατείνει την αβεβαιότητα και την αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών για το επαγγελματικό τους μέλλον και ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο τη στελέχωση των δημόσιων σχολείων από το 2027 και έπειτα.

Μεταξύ άλλων, ζητούν τη διασφάλιση όλων των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία στο δημόσιο σχολείο, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, των συμβασιούχων πλήρους ή μερικής απασχόλησης και των αντικαταστατών, με προοπτική μονιμοποίησης στη βάση της ήδη αποδεδειγμένης υπηρεσίας τους και χωρίς αυτή να εξαρτάται από συμμετοχή σε εξετάσεις.

Ζητούν επίσης διόρθωση των στρεβλώσεων του συστήματος εξετάσεων, χωρίς να αδικούνται εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη παρακαθίσει σε εξετάσεις, πραγματική διασφάλιση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου και ρυθμίσεις που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή στελέχωση των δημόσιων σχολείων.

Μετά την παράδοση του υπομνήματος, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων ανέφεραν ότι συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου, ο οποίος ανέλαβε να μεταφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το υπόμνημά τους.

Σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι θα αναλάβει να προγραμματιστούν, εντός των επόμενων 15 ημερών, συναντήσεις με την Κυβέρνηση, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα εξεύρεσης λύσης.

«Η μπάλα είναι πάνω στην επίσημη πλευρά, το αίτημα είναι εκεί και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη», πρόσθεσαν.

ΚΥΠΕ