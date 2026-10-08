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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

VIDEO - Βενζίνη: Πού οφείλεται η αύξηση μέσα σε έναν χρόνο -Τι δείχνουν οι αριθμοί

 08.10.2026 - 20:57
VIDEO - Βενζίνη: Πού οφείλεται η αύξηση μέσα σε έναν χρόνο -Τι δείχνουν οι αριθμοί

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται γύρω από την τιμή της βενζίνης στην Κύπρο, με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι η αύξηση που καταγράφηκε μέσα σε έναν χρόνο δεν οφείλεται αποκλειστικά στην άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Sigma, από τον Αύγουστο του 2025 μέχρι τον Αύγουστο του 2026, η τιμή της αμόλυβδης 95 αυξήθηκε κατά 23,8 σεντ το λίτρο.

Από αυτή την αύξηση, περίπου 12,5 σεντ το λίτρο αποδίδονται στην άνοδο της τιμής του πετρελαίου.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος της αύξησης προήλθε και από άλλους παράγοντες. Συγκεκριμένα, ακόμη 14,3 σεντ το λίτρο προστέθηκαν από τη διύλιση, τη μεταφορά, τη διανομή, τη λιανική, καθώς και άλλα κόστη και περιθώρια.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο διευκρινίζει, ωστόσο, ότι τα 14,3 σεντ δεν μπορούν να θεωρηθούν ως καθαρό κέρδος των πρατηρίων, καθώς στο ποσό περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες κόστους που συνδέονται με την τελική τιμή.

Τι γίνεται με τους φόρους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα σε ό,τι αφορά τη φορολογία.

Η κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 7 σεντ το λίτρο. Ωστόσο, η αύξηση της τελικής τιμής της βενζίνης είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλεται.

Ως αποτέλεσμα, η συνολική φορολογική επιβάρυνση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μειώθηκε τελικά κατά περίπου 3,2 σεντ το λίτρο.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τάσσεται υπέρ της στοχευμένης στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αντί μιας οριζόντιας επιδότησης για όλους.

Η λογική είναι πως η απευθείας επιδότηση προς όσους πραγματικά χρειάζονται στήριξη θα μπορούσε να αποτελέσει πιο αποτελεσματική λύση, αντί ενός οριζόντιου μέτρου που θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών.

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