Αναφορές ότι ο Πούτιν «παγιδεύτηκε» στον αέρα: Αεροσκάφη φέρεται να «έκαναν κύκλους πάνω από τη Μόσχα»

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph, ρωσικά κυβερνητικά αεροσκάφη φέρεται να αναγκάστηκαν να κάνουν κύκλους πάνω από την περιοχή της Μόσχας, καθώς οι επιθέσεις με drones προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας την Παρασκευή.

Καμία επίσημη ανακοίνωση για τον Πούτιν και την πτήση του

Τα αεροσκάφη επέστρεφαν από το Τουρκμενιστάν, όπου είχε μεταβεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Ρώσος πρόεδρος επέβαινε σε κάποιο από τα αεροσκάφη που φέρεται να επηρεάστηκαν.

Το ανεξάρτητο ρωσικό ερευνητικό μέσο Important Stories (Важные истории), επικαλούμενο στοιχεία του Flightradar24, αναφέρει ότι αρκετά κυβερνητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν κύκλους αναμονής στην περιοχή της Μόσχας ή άλλαξαν πορεία πριν από την προσγείωσή τους. Ένα από αυτά κατευθύνθηκε προς την Αγία Πετρούπολη.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανακοίνωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, οι αρμόδιες αεροπορικές αρχές επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στις απογειώσεις και προσγειώσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας.

Πηγή: protothema.gr