Υπ. Οικονομικών: Τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης Τραπεζικής Ένωσης και ευελιξίας σε οικονομική διακυβέρνηση

Οι Υπουργοί κατέληξαν την Παρασκευή σε συμφωνία επί της δέσμης, στη βάση συμβιβαστικού εγγράφου της Ιρλανδικής Προεδρίας. Η δέσμη αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, με ενίσχυση της εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ και μείωση των εμποδίων για τους σημαντικότερους φορείς διαπραγμάτευσης και μεταδιαπραγμάτευσης στην Ένωση, με στόχο τον περιορισμό του ρυθμιστικού κατακερματισμού και του κόστους συμμόρφωσης για τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

Ο κ. Κεραυνός συνεχάρη την Ιρλανδική Προεδρία για τις προσπάθειές της, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία στηρίχθηκε στην πρόοδο που είχε σημειωθεί επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή συμφωνία αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών χρηματαγορών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική συμμετοχή των εθνικών εποπτικών αρχών.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, στη βάση πρόσφατης έκθεσης της Κομισιόν. Αναγνώρισαν την πρόοδο των τελευταίων ετών ως προς την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, την οποία χαρακτήρισαν βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη μέτρων απλούστευσης που θα διευκολύνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές, με προσοχή στην υλοποίηση ώστε να μη διαταραχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κεραυνός επανέλαβε τη διαχρονική θέση της Κύπρου υπέρ της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης, προς έναν ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και ενοποιημένο τραπεζικό τομέα. Τόνισε ότι οι επερχόμενες νομοθετικές προτάσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τον κατακερματισμό των τραπεζικών υπηρεσιών και να προωθούν την απλοποίηση των διαδικασιών, χωρίς να διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών στη συνεδρία της Ευρωομάδας την Πέμπτης σχετικά με το πώς οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας επηρεάζουν τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές στη ζώνη του ευρώ, υπογράμμισε ότι με τη συνέχιση και κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εντείνονται η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Τόνισε ότι η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ενίσχυση των επενδύσεων σε παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η μετάβαση αυτή, πρόσθεσε, απαιτεί σημαντικό χρόνο και μεγάλες επενδύσεις, σε μια περίοδο με περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο και με νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπό σημαντική πίεση.

Για τον λόγο αυτό, ανέφερε ότι η Κύπρος συντάσσεται με τα κράτη μέλη που στηρίζουν την παροχή περαιτέρω ευελιξίας εντός του Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Όπως εξήγησε, η ευελιξία αυτή θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση τόσο άμεσων μέτρων στήριξης όσο και μεσοπρόθεσμων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη του στόχου της πράσινης μετάβασης. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι μια τέτοια ευελιξία πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

Όσον αφορά τις λοιπές αποφάσεις του ECOFIN, αυτό ενέκρινε το αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο της Τσεχίας και την επέκταση της ρήτρας διαφυγής για την Ελλάδα, για δαπάνες που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια. Ενέκρινε επίσης συμπεράσματα για τη χρηματοδότηση για το κλίμα ενόψει της COP31, που θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια από 9 έως 20 Νοεμβρίου 2026, καθώς και τους όρους εντολής για τη συμμετοχή της ΕΕ στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, στις 15 Οκτωβρίου στη Μπανγκόκ.