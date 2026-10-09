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ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,6 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι

 09.10.2026 - 21:33
Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,6 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρότατος σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Παναμά, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές που μεταδίδονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποδίδονται στο Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η αρχική εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού ήταν τα 8 Ρίχτερ, ωστόσο σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση το μέγεθος ήταν 7,6 Ρίχτερ. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ.

Δείτε βίντεο από τον Παναμά

 

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