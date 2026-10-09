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ΔΙΕΘΝΗ

Netflix: Σχεδιάζει την απόλυση του 5% του προσωπικού της, σύμφωνα με αναφορά

 09.10.2026 - 21:25
Netflix: Σχεδιάζει την απόλυση του 5% του προσωπικού της, σύμφωνα με αναφορά

Σύμφωνα με νέα αναφορά, το Netflix σχεδιάζει μια μεγάλη σειρά απολύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Η απόφαση θα οδηγήσει σε μείωση του προσωπικού της κατά περίπου 5%.

Το πλάνο του Netflix για απολύσεις

Ο γίγαντας του streaming σχεδιάζει μια σημαντική αναδιάρθρωση που «θα επηρεάσει» περίπου το 5% του προσωπικού και «ενδέχεται να ανακοινωθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα», σύμφωνα με αναφορά του Puck News, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Ένας εκπρόσωπος του Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει. Δεν είναι σαφές ποια τμήματα θα επηρεαστούν περισσότερο από τις αναφερόμενες περικοπές.

Στα τέλη του 2025, το Netflix ανέφερε ότι απασχολούσε περίπου 16.000 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, πράγμα που σημαίνει ότι μια μείωση του προσωπικού κατά 5% θα οδηγήσει στην κατάργηση περίπου 800 θέσεων εργασίας. Περίπου το 68% των εργαζομένων της, δηλαδή περίπου 10.900 άτομα, εργάζονταν στις ΗΠΑ και τον Καναδά τον Δεκέμβριο.

Οι τελευταίες σημαντικές απολύσεις στο Netflix πραγματοποιήθηκαν το 2022, όταν η εταιρεία απέλυσε περίπου 450 υπαλλήλους, μετά τη καθαρή μείωση των συνδρομητών της κατά 200.000 το πρώτο τρίμηνο εκείνου του έτους — η πρώτη τέτοια πτώση σε διάστημα άνω της δεκαετίας. Από τότε, η εταιρεία έχει προβεί σε επιπλέον, μικρότερης κλίμακας περικοπές, μεταξύ των οποίων η απόλυση αρκετών δεκάδων μελών της παγκόσμιας ομάδας προϊόντων της νωρίτερα το 2026.

Ο Τεντ Σαράντος, συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Bloomberg Screentime που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στο Λος Άντζελες, δήλωσε ότι η εταιρεία αναπτύσσεται — επισημαίνοντας ότι το δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε διψήφια αύξηση εσόδων σε κάθε γεωγραφική περιοχή — αλλά ότι «θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την εταιρεία με ταχύτερους ρυθμούς».

«Ναι, συνολικά, δεν αναπτύσσουμε την εταιρεία τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα, και προσπαθούμε να επιταχύνουμε αυτόν τον ρυθμό», δήλωσε ο Σαράντος, αναφερόμενος στην επιβράδυνση της αφοσίωσης των χρηστών του Netflix (η οποία αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026). Πρόσθεσε ότι η πλατφόρμα «κάνει επίσης πράγματα που δημιουργούν σημαντικά εμπόδια σε αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή, όταν πραγματοποιούμε ζωντανές μεταδόσεις στο Netflix, κάτι που είναι σχετικά καινούργιο, ξοδεύουμε περίπου το 5% του προϋπολογισμού μας για περιεχόμενο σε ζωντανές εκδηλώσεις. Αυτές αποφέρουν περίπου το 1% της παρακολούθησής μας».

Για το δεύτερο τρίμηνο, το Netflix ανακοίνωσε κέρδη σύμφωνα με τις προβλέψεις της Wall Street, αλλά δημοσίευσε εκτιμήσεις για τα έσοδα του τρίτου τριμήνου κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών, γεγονός που οδήγησε σε πτώση της τιμής της μετοχής.

Το Netflix έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026 την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Πηγή: lifo.gr

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