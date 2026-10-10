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ΔΙΕΘΝΗ

Δήλωση-βόμβα Τραμπ για Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο - Του είπαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά διυλιστήρια και δεν μας άκουσε

 10.10.2026 - 20:44
Δήλωση-βόμβα Τραμπ για Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο - Του είπαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά διυλιστήρια και δεν μας άκουσε

Σε ένα πρωτοφανές «άδειασμα» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως, κατά την εκτίμησή του, ήρθε η ώρα ν' αποκτήσει η Ουκρανία έναν νέο πρόεδρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Κίεβο εξακολουθεί να χτυπά ρωσικά διυλιστήρια, ανεβάζοντας τις τιμές της βενζίνης, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης να μην το κάνει.

«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει συμφωνίες, όμως δεν έκανε καμία. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεκινήσει. Ο πόλεμος αυτός άρχισε λόγω ανικανότητας. Έχεις χάσει πάνω από το 30% των εδαφών της χώρας σου. Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Αν ήμουν πρόεδρος, αν οι εκλογές δεν είχαν νοθευτεί, θα ήμουν πρόεδρος και αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Αλλά ο Ζελένσκι θα μπορούσε να τον είχε τερματίσει πολλές φορές και επέλεξε να μην το κάνει» είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση.

Και συνέχισε: «Του είπαμε: "Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία. Μην χτυπάς όμως τα διυλιστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο". Και εκείνος θέλει να δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας, με το πετρέλαιο ντίζελ, επειδή η Ρωσία προμηθεύει ένα μεγάλο μέρος του ντίζελ σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Και τους είπαμε: "Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην χτυπάτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη έλλειψη". Και τι κάνει εκείνος; Πηγαίνει και χτυπά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ…» σχολίασε με νόημα ο Τραμπ.

 

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