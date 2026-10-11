Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 13 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 700 οχήματα και ελέγχθηκαν 981 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 97 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 13 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 281 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 127 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν 20 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 186 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν τέσσερις έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.