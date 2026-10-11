Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της

 11.10.2026 - 07:34
Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 13 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 700 οχήματα και ελέγχθηκαν 981 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 97 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 13 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 281 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 127 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν 20 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 186 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν τέσσερις έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύσκολες ώρες για τον Νικόλα Παπαδόπουλο - «Η απώλεια πονά, θα είναι πάντα στην καρδιά μας»
Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της
Φθινοπωρινή κόπωση: Γιατί νιώθουμε ότι μας τελειώνει η ενέργεια - Τι μπορούμε να τρώμε – Διατροφολόγος στο «Τ»
Πληρώνεις και δεν το καταλαβαίνεις: Οι συνδρομές που μπορεί να σου «τρώνε» εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Αυτά ζητούν από τον Υπουργό εργασίας οι κοινωνικοί εταίροι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαλάει... απότομα ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες - Πότε θα τις δούμε

 11.10.2026 - 07:28
Επόμενο άρθρο

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Αυτά ζητούν από τον Υπουργό εργασίας οι κοινωνικοί εταίροι

 11.10.2026 - 07:39
ΔΗΣΥ: Η αποχώρηση της Αννίτας, η μάχη Αβέρωφ - Παμπορίδη και το πραγματικό διακύβευμα της Πινδάρου

ΔΗΣΥ: Η αποχώρηση της Αννίτας, η μάχη Αβέρωφ - Παμπορίδη και το πραγματικό διακύβευμα της Πινδάρου

Η εσωκομματική κρίση στην Πινδάρου δεν αφορά πλέον μόνο το πρόσωπο, που θα διεκδικήσει το χρίσμα, για το 2028. Οι παρεμβάσεις, για στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι φωνές υπέρ της συγκυβέρνησης και το πολιτικό αποτύπωμα της απόφασης της Αννίτας Δημητρίου, ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για την ταυτότητα και την επόμενη ημέρα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Η αποχώρηση της Αννίτας, η μάχη Αβέρωφ - Παμπορίδη και το πραγματικό διακύβευμα της Πινδάρου

ΔΗΣΥ: Η αποχώρηση της Αννίτας, η μάχη Αβέρωφ - Παμπορίδη και το πραγματικό διακύβευμα της Πινδάρου

  •  11.10.2026 - 07:18
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Αυτά ζητούν από τον Υπουργό εργασίας οι κοινωνικοί εταίροι

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Αυτά ζητούν από τον Υπουργό εργασίας οι κοινωνικοί εταίροι

  •  11.10.2026 - 07:39
Τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα μετά από σύγκρουση οχημάτων - Απεγκλωβίστηκε ο ένας

Τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα μετά από σύγκρουση οχημάτων - Απεγκλωβίστηκε ο ένας

  •  11.10.2026 - 08:48
Λακατάμια: Πυροσβέστες ανέβηκαν με σκάλα στον δεύτερο όροφο όπου κοιμόταν μικρό παιδί - Τι συνέβη

Λακατάμια: Πυροσβέστες ανέβηκαν με σκάλα στον δεύτερο όροφο όπου κοιμόταν μικρό παιδί - Τι συνέβη

  •  11.10.2026 - 08:43
Φθινοπωρινή κόπωση: Γιατί νιώθουμε ότι μας τελειώνει η ενέργεια - Τι μπορούμε να τρώμε – Διατροφολόγος στο «Τ»

Φθινοπωρινή κόπωση: Γιατί νιώθουμε ότι μας τελειώνει η ενέργεια - Τι μπορούμε να τρώμε – Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  11.10.2026 - 07:24
Χαλάει... απότομα ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες - Πότε θα τις δούμε

Χαλάει... απότομα ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες - Πότε θα τις δούμε

  •  11.10.2026 - 07:28
Πληρώνεις και δεν το καταλαβαίνεις: Οι συνδρομές που μπορεί να σου «τρώνε» εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο

Πληρώνεις και δεν το καταλαβαίνεις: Οι συνδρομές που μπορεί να σου «τρώνε» εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο

  •  11.10.2026 - 07:22
Δύσκολες ώρες για τον Νικόλα Παπαδόπουλο - «Η απώλεια πονά, θα είναι πάντα στην καρδιά μας»

Δύσκολες ώρες για τον Νικόλα Παπαδόπουλο - «Η απώλεια πονά, θα είναι πάντα στην καρδιά μας»

  •  11.10.2026 - 07:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα