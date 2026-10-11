Αυτή είναι η 20χρονη Χριστίνα που πέθανε μετά από χρήση ναρκωτικών σε πάρτι στην Ελλάδα - Η συγκινητική ανάρτηση του πατέρα της

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η 20χρονη Χριστίνα με τον πατέρα της, Κωνσταντίνο Αδάμ

Με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο πατέρας της 20χρονης, Κωσταντίνος Αδάμ, αποχαιρέτησε την κόρη του, Χριστίνα.

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου! Δεν υπάρχουν λέξεις γι 'αυτόν τον πόνο. Σ' ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας χάρισες δίπλα σου. Για εμάς δε θα φύγεις και δεν έφυγες ποτέ. Καλό παράδεισο κόρη μας, παιδί μας !Σ' αγαπάμε. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δε τελειώνει ποτέ», έγραψε.

Η νεκρώσιμος ακολουθία της 20χρονης θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμων στην Καλαμαριά, το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε ο πατέρας της, σε νεότερή του ανάρτηση.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 20χρονος φίλος της κοπέλας, ο οποίος βρισκόταν μαζί της στο πάρτι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και σήμερα οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

«Να μην έρθουν άλλοι γονείς στη θέση μου»

Σε δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο Κωσταντίνος Αδάμ, ζήτησε από τους αρμόδιους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθούν όλοι οι ένοχοι, προκειμένου να μην έρθουν άλλοι γονείς στη θέση του.

Μιλώντας για την κόρη του, ο κύριος Αδάμ περιέγραψε μια νεαρή γυναίκα που εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ παράλληλα σπούδαζε. Όπως δήλωσε, ήταν ένα ώριμο και συνεπές κορίτσι. «Η κόρη μου σπούδαζε, ήταν στην επιχείρησή μου, στην εργασία κάθε μέρα. Είχε πάρει τη δουλειά στα χέρια» είπε.

Ο Κωνσταντίνος Αδάμ με την κόρη του, Χριστίνα

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η κόρη του και ο 20χρονος που συνελήφθη ήταν φίλοι από το δημοτικό.

«Ήταν από το δημοτικό φίλοι. Με τον ίδιο τύπο πριν τρία χρόνια συνέβη πάλι το ίδιο, μας κάλεσαν στο Ιπποκράτειο, η κόρη μου ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση» τόνισε ο κύριος Αδάμ, προσθέτοντας πως η οικογένειά του αναζητά όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Κουδρόγλου, ανακοίνωσε ότι θα διοριστεί ιδιωτικός τεχνικός σύμβουλος για τη νεκροψία που θα γίνει αύριο.

«Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον κ. Γρηγόριο Λέων να έρθει από την Αθήνα για να ερευνήσει αυτά τα οποία υποπτευόμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «πάρα πολλές ύποπτες συνθήκες οι οποίες διερευνώνται».

Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη ο 20χρονος

Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του, έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA, σε μουσικό πάρτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που διακίνησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr