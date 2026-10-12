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Το παράπονο μιας γυναίκας: «Έπειτα από 30 χρόνια γάμου τα πεθερικά μου δεν με θεωρούν μέλος της οικογένειας»

 12.10.2026 - 08:17
Το παράπονο μιας γυναίκας: «Έπειτα από 30 χρόνια γάμου τα πεθερικά μου δεν με θεωρούν μέλος της οικογένειας»

Τη συμβουλή της αρθρογράφου της Washington Post, Carolyn Hax ζήτησε αναγνώστρια της εφημερίδας για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τα πεθερικά της. «Δεν θεωρούν τους συζύγους των παιδιών τους μέλη της οικογένειας.

Μου ζητούν να απομακρυνθώ στις φωτογραφίες και με αποκλείουν από την ομαδική συνομιλία. Μετά από 30 χρόνια γάμου, αυτό εξακολουθεί να με πονάει. Τι πρέπει να κάνω;», ρωτάει η αναγνώστρια.

Η αρθρογράφος απαντά: «Νομίζω ότι πρέπει να μάθεις από αυτούς τους ανθρώπους και να αποφασίσεις τα πεθερικά δεν είναι οικογένεια. Δεν έχεις απολύτως καμία υποχρέωση σε αυτούς τους απαίσιους ανθρώπους και δεν χρειάζεται να τους έχεις στις φωτογραφίες σου. Δεν χρειάζεται να τους έχεις στο σπίτι σου. Αυτό σε εμένα μοιάζει με ελευθερία».

Και συνεχίζει: Δεν θέλω να ακουστώ περιφρονητική γιατί το να σε πονάει αυτό είναι κάτι αληθινό. Μετά από 30 χρόνια, όμως, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αποδεχθείς ότι τα πεθερικά σου έχουν κάποια σοβαρά θέματα. Αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται να είναι πλέον δικό σου πρόβλημα. Και αυτό μπορεί να είναι επιλογή όπως και εκείνοι επέλεξαν να μην σε θεωρούν οικογένεια».

 
ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

 

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