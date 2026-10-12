Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για την 89χρονη στο Μενίδι: Την χτύπησαν χωρίς έλεος και την έπνιξαν

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ιατροδικαστής που διενήργησε την εξέταση, κ. Συμεών Μεσογίτης, διαπίστωσε πως η γυναίκα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα.

Παράλληλα διαπιστώθηκε πως ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο καθώς της έκλεισε το στόμα και την πίεσε στον λαιμό. Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί αλλά δεν τα κατάφερε.



Ως βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία της θεωρείται ο 62χρονος γιος της ο οποίος και κρατείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν ο 62χρονος κυνηγούσε και απειλούσε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να κρυβόταν για να μην την χτυπήσει.



Ο 62χρονος έχει προσαχθεί για την υπόθεση ενώ το ίδιο έχει συμβεί και για τον 69χρονο ανιψιό της ηλικιωμένης, ο οποίος ήταν αυτό που ενημέρωσε τις αρχές κάνοντας λόγο για φωνές.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης (όπως και η μητέρα του) και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα