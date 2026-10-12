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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο της Άμεσης Δημοκρατίας άναψε φωτιές στη Βουλή - Καταγγελίες για υποτιμητικά σχόλια

 12.10.2026 - 15:00
Βίντεο της Άμεσης Δημοκρατίας άναψε φωτιές στη Βουλή - Καταγγελίες για υποτιμητικά σχόλια

Ζήτημα δεοντολογίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των βουλευτών, με αφορμή βίντεο της Άμεσης Δημοκρατίας που δημοσιεύθηκε μετά από προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη νευροτεχνολογία, τέθηκε κατά τη συνεδρία της Επιτροπής τη Δευτέρα, με τον Πρόεδρό της, Χρίστο Χριστοφίδη, να καταδικάζει τις αναφορές που, όπως είπε, είχαν υποτιμητικό και χλευαστικό χαρακτήρα, ενώ οι βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας απέρριψαν ότι παραβίασαν τον κώδικα δεοντολογίας.

Το θέμα αφορούσε βίντεο που ανάρτησε η Άμεση Δημοκρατία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη συζήτηση της Επιτροπής για τη νευροτεχνολογία, στο οποίο, σύμφωνα με τα όσα διατυπώθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρία, γινόταν αναφορά στο επίπεδο κατανόησης του θέματος από τα μέλη της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης σημείωσε ότι ο ουσιαστικός διάλογος προϋποθέτει αλληλοσεβασμό, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα στις δημόσιες τοποθετήσεις. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στον Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας, ο οποίος συμπληρώνει τον Κανονισμό της Βουλής και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό προς τα μέλη της Βουλής και τους συνεργάτες τους, καθώς και την αποφυγή προσβλητικών συμπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τα σχόλια «απαράδεκτα» και τα καταδίκασε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, ανέφερε ότι, εάν η ανάρτηση ερμηνεύθηκε ως υποτίμηση της νοημοσύνης των συναδέλφων του, το κόμμα απολογείται, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να σκοτώσουμε την Κύπρο για μικροπολιτικές».

Η βουλευτής του ίδιου κόμματος, Νταϊάνα Κωνσταντινίδου, αρνήθηκε ότι υπήρξε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας, δηλώνοντας ότι «αρνούμαστε κατηγορηματικά ότι παραβιάσαμε οποιονδήποτε κώδικα δεοντολογίας», ενώ πρόσθεσε ότι έχουν δικαίωμα να πολιτεύονται με τον τρόπο που θεωρούν σωστό.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δήμος Γεωργιάδης, εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το ζήτημα, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να θεωρείται πως οι βουλευτές δεν γνώριζαν ή δεν κατανοούσαν τη θεματολογία της προηγούμενης συνεδρίας. «Είναι κάτι που μας στενοχώρησε, αφού είναι ομολογουμένως καλή η συνοχή της συγκεκριμένης Επιτροπής και δεν προβλέπεται, για συγκεκριμένους σκοπούς, να χρησιμοποιούμε λαϊκιστικές προσεγγίσεις εις βάρος των συναδέλφων μας», συμπλήρωσε.

Σε δηλώσεις προέβη και η βουλευτής του Άλμα, Λίτσα Δρουσιώτου, η οποία χαρακτήρισε αντιδεοντολογικό το περιεχόμενο του βίντεο, σημειώνοντας ότι υποβαθμίζει το έργο της Επιτροπής και εκθέτει τα μέλη της. Όπως είπε, είναι αδιανόητο να παρουσιάζεται δημόσια ότι οι βουλευτές δεν γνώριζαν το αντικείμενο που συζητούσαν, ενώ υπενθύμισε ότι στη συνεδρία συμμετείχαν επιστήμονες, γιατροί και ακαδημαϊκοί. «Αυτό θεωρείται αντιδεοντολογικό και είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν τέτοια βίντεο στη δημοσιότητα, μειώνοντας το έργο της Βουλής», πρόσθεσε.

Τοποθετείται το Άλμα σχετικά με την πρόταση σύστασης Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στα πλαίσια της συνεδρίας, το Άλμα μέσω της βουλευτή Ειρήνης Χαραλαμπίδου, κατέθεσε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τις θέσεις του σχετικά με την πρόταση της Άμεσης Δημοκρατίας για σύσταση ad hoc κοινοβουλευτικής επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Στην επιστολή, το κόμμα εκφράζει τη θέση ότι τα σχετικά ζητήματα μπορούν να εξετάζονται από τις υφιστάμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με τον κατάλληλο συντονισμό και την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη, χωρίς να απαιτείται η σύσταση νέας επιτροπής, ενώ σημειώθηκε ότι η επιστολή τίθεται και υπόψη της σύσκεψης των αρχηγών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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