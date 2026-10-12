Έκλεψε την παράσταση η 5χρονη κόρη του Έλον Μασκ: Εμφανίστηκε σε ζωντανή μετάδοση δίπλα στον πατέρα της

Στο βίντεο, το κοριτσάκι φαίνεται να βγάζει τη γλώσσα του δίπλα στον χαμογελαστό πατέρα του, ενώ τα πρόσωπά τους προβάλλονται σε μια τεράστια οθόνη μπροστά στο κοινό.

Η στιγμή αυτή σημειώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όταν ο Μασκ συμμετείχε μέσω βιντεοσύνδεσης στην εκδήλωση «X Takeover», στο Όστιν του Τέξας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις Giga Texas της Tesla.



Συγκεκριμένα, ο Μασκ συζητούσε για την ανάπτυξη του ηλεκτρικού σπορ αυτοκινήτου Tesla Roadster όταν η κόρη του διέκοψε τη συζήτηση. Καθώς το κοριτσάκι τον πλησίαζε, εκείνος γύρισε προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κάμερα και είπε: «Παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να αποσυνδεθώ τώρα».



Η Άζουρ εμφανίστηκε τότε στην οθόνη, προκαλώντας ενθουσιώδεις αντιδράσεις από το κοινό. Ο Μασκ γέλασε και περιέγραψε τους παρευρισκομένους ως «υποστηρικτές της Tesla».

Ποια είναι η κόρη του Έλον Μασκ και της Σίβον Ζίλις

Η Άζουρ είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει ο Έλον Μασκ με τη Σίβον Ζίλις, στέλεχος του τεχνολογικού κλάδου.

Η Άζουρ και ο δίδυμος αδελφός της, Στράιντερ, γεννήθηκαν τον Νοέμβριο του 2021 και πρόκειται να γιορτάσουν τα πέμπτα γενέθλιά τους τον επόμενο μήνα. Το ζευγάρι έχει επίσης μια κόρη, την Αρκάντια, και έναν γιο, τον Σέλντον Λυκούργο.



Η Ζίλις έχει εργαστεί ως στέλεχος της Neuralink, της εταιρείας τεχνολογίας που συνίδρυσε ο Μασκ.





Η ανακοίνωση του χωρισμού από τη Σίβον Ζίλις

Η εμφάνιση της Άζουρ στη ζωντανή μετάδοση ήρθε οκτώ ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της Ζίλις με τον Μασκ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X στις 2 Οκτωβρίου.



Σε εκτενή δήλωσή της, την οποία συνόδευσε με τα τελευταία γραπτά μηνύματα που αντάλλαξαν, η Ζίλις έγραψε ότι «είναι δύσκολο να περνάς από το να είσαι ερωτευμένος στο να αφήνεις κάποιον ελεύθερο μέσα σε μία εβδομάδα, χωρίς καμία προειδοποίηση, αλλά μερικές φορές έτσι έχουν τα πράγματα».



Το στέλεχος του τεχνολογικού κλάδου προχώρησε στη δημοσίευση της δήλωσης απαντώντας σε λογαριασμό αυτοματοποιημένων αναρτήσεων (bot), ο οποίος είχε επισημάνει ότι ο Μασκ είχε σταματήσει να την ακολουθεί στο X.



Στη συνέχεια, δήλωσε ότι η σχέση της με τον επιχειρηματία την άφησε «απεριόριστα ευγνώμονα για τα παιδιά μας, τα οποία κάνουν κάθε μέρα την καλύτερη ημέρα της ζωής μου», προσθέτοντας: «Ελπίζω και προσεύχομαι να μπορέσουμε να γίνουμε καλοί φίλοι και να συνεργαστούμε ως γονείς».



Το μεγαλύτερο μέρος της ανάρτησής της, ωστόσο, επικεντρωνόταν στην επίδραση που θεωρεί ότι είχε η ίδια στη ζωή του Μασκ.



«Νιώθω χαρούμενη που κατάφερα να δείξω στον Έλον πώς είναι να σε καταλαβαίνουν πραγματικά, να σε φροντίζουν και να σε αγαπούν με ηρεμία, σταθερότητα και τρυφερότητα», έγραψε και πρόσθεσε: «Με δεδομένη την ταραχώδη παιδική του ηλικία, την ψυχή του που συχνά βασανίζεται και το πόσο σκληρά αγωνίζεται για την ανθρωπότητα, ήθελα να νιώσει την πιο βαθιά και σταθερή μορφή αγάπης που μπορεί να προσφέρει αυτός ο κόσμος. Η καρδιά μου είναι γεμάτη γνωρίζοντας ότι κατάφερα να του προσφέρω αυτή την αγάπη και ελπίζω να αφήσει πάνω του ένα θετικό αποτύπωμα που θα διαρκέσει».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα