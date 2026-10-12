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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η αγωνίστρια της ΕΟΚΑ, Ροδοθέα Ηλιάδη - Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο

 12.10.2026 - 15:17
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η αγωνίστρια της ΕΟΚΑ, Ροδοθέα Ηλιάδη - Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η Ροδοθέα Ηλιάδη, αγωνίστρια του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, με καταγωγή από το χωριό Γερακιές. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη στη γενέτειρά της, με το Κοινοτικό Συμβούλιο Γερακιών να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Η Ροδοθέα Ηλιάδη απεβίωσε την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 93 ετών.

Σε ανακοίνωσή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο Γερακιών εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της συγχωριανής του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή της στον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955–1959.

«Το Κοινοτικό Συμβούλιο Γερακιών εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της συγχωριανής μας Ροδοθέας Ηλιάδη, αγωνίστριας του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955–59», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, το Κοινοτικό Συμβούλιο απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στα παιδιά, στα εγγόνια και σε όλους τους οικείους της, καταλήγοντας με τη φράση «Αιωνία της η μνήμη».

Την Τρίτη το τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026, στις 2:00 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Έγκωμη.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη 1:30 μ.μ.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά της, στο χωριό Γερακιές.

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