Ήρθε στην Κύπρο με κοσμήματα και διαμάντια αξίας χιλιάδων ευρώ - Τον τσάκωσε το Τελωνείο

Σε ανακοίνωση την Τρίτη το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 2 Οκτωβρίου, 2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων επέλεξαν για έλεγχο αποσκευών Ελληνοκύπριο επιβάτη που αφίχθηκε από το Ντουμπάι και επέλεξε την πράσινη δίοδο «Ουδέν προς δήλωση» για την έξοδό του από το χώρο του Τελωνείου».

«Κατά τον φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν στις αποσκευές του 31 τεμάχια κοσμήματα (1 σετ σκουλαρίκια, 1 μενταγιόν, 10 δακτυλίδια, 17 βραχιόλια, 2 κολιέ), 13 διαμάντια και 32 πιστοποιητικά κοσμημάτων, συνολικής αξίας €41.163, τα οποία παρέλειψε να δηλώσει στο Τελωνείο για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν και στις 09 Οκτωβρίου 2026 εκδόθηκε εκ των υστέρων βεβαίωση τελωνειακής και άλλης οφειλής, με την οποία εισπράχθηκαν από τον εμπλεκόμενο ποσό ύψους €10.000 ευρώ για τους αναλογούντες δασμούς και φόρους πλέον χρηματικής επιβάρυνσης και τόκου, ενώ έγινε αποδεκτό αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος με καταβολή επιπρόσθετου ποσού ύψους €5.000 ευρώ.