Μονή Σινά: Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη δικαστική απόφαση

Οι πληροφορίες, όπως δημοσίευσε το Πρώτο Θέμα, είναι δυσοίωνες, καθώς οι εισηγήσεις των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου απορρίπτουν πλήρως το βασικό επιχείρημα της Μονής για το δικαίωμα χρησικτησίας, ενώ αποδέχονται εν μέρει την προσφυγή του αιγυπτιακού κράτους.

Κίνδυνος απώλειας νέων ακινήτων

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις, υπάρχει πλέον ορατό το ενδεχόμενο να εκδοθεί μια απόφαση, η οποία θα είναι τελεσίδικη και θα στερήσει από τη Μονή και άλλα ακίνητα, οδηγώντας σε πραγματική ασφυξία το αρχαιότερο εν λειτουργία μοναστήρι της Ορθοδοξίας και ένα μοναδικό σε σημασία σύμβολο του Χριστιανισμού και του παγκόσμιου πολιτισμού.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και σχεδόν δέκα μήνες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ιεράς Μονής και του αιγυπτιακού κράτους έχουν κολλήσει λίγο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς ο ηγούμενος Συμεών και οι μοναχοί διστάζουν να διανύσουν το «τελευταίο μίλι», αντιμετωπίζοντας τις αντιδράσεις που προέρχονται τόσο από τον προηγούμενο ηγούμενο Δαμιανό όσο και από εκκλησιαστικούς κύκλους του Αγίου Όρους.

Χωρίς, βεβαίως, η συμφωνία, (τα στοιχεία της οποίας έχουν αποκαλυφθεί από το protothema.gr), να είναι τέλεια, εξασφαλίζει την παρουσία της Μονής στους χώρους της, την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ,αποκτά νομικό πρόσωπο κατοχυρωμένο από τους Αιγυπτιακούς νόμους και τη θωρακίζει πλέον απέναντι σε οποιαδήποτε προσφυγή.

Η Αθήνα έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια προκειμένου να υπάρξει κοινή κατανόηση με το Κάιρο, αλλά η διαπραγμάτευση και η ευθύνη για τη λήψη απόφασης αποδοχής της συμφωνίας ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ιερά Μονή.

Πάντως, καλά ενημερωμένη πηγή δηλώνει ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία πριν από την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ενδεχομένως θα είναι καταστροφική για την Ιερά Μονή, τότε θα πρέπει να ειπωθούν «αλήθειες» που αφορούν και τους χειρισμούς, επί δεκαετίες, του περιουσιακού ζητήματος της Μονής από τον τέως ηγούμενο Δαμιανό.

Όταν επί δεκαετίες δεν διασφαλίστηκε το περιουσιακό καθεστώς της Μονής και η θέση της ως νομικού προσώπου στην αιγυπτιακή έννομη τάξη, ενώ, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, υπάρχουν προβληματικές αναφορές του κ. Δαμιανού, οι οποίες έχουν καταγραφεί στις αποφάσεις που άφησαν ανοιχτό το περιθώριο αμφισβήτησης των περιουσιών της Μονής.

Εξάλλου, επί δεκαετίες δεν είχε καταβληθεί προσπάθεια για την κατοχύρωση της Μονής, ενώ δεν είχε γίνει καν επίκληση του Αχτιναμέ του Μωάμεθ, το οποίο, πάντως, δεν αναφερόταν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής, αλλά στον σεβασμό και την προστασία της λειτουργίας της.

Ο ίδιος ο κ. Δαμιανός, στη διάρκεια του δεκαετούς δικαστικού αγώνα, φέρεται να έχει δηλώσει στο δικαστήριο ότι ο ίδιος «κατέχει τις επίδικες εκτάσεις υπό την ιδιότητά του ως εκκλησιαστικού θεματοφύλακα και ότι ασκεί εποπτεία επί των μονών, κτισμάτων και θρησκευτικών εκτάσεων, γνωρίζοντας πλήρως ότι δεν επιτρέπεται νομίμως η απόκτηση κυριότητας επ’ αυτών» και ότι «ο ίδιος και οι λοιποί μοναχοί βρίσκονται στα ακίνητα διότι υπερισχύει ο θρησκευτικός χαρακτήρας της λατρείας και επιτροπείας…» (απόσπασμα δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυτοί που σήμερα εμφανίζονται να αντιδρούν στην υπογραφή της συμφωνίας είναι οι ίδιοι που επί δεκαετίες δεν φρόντισαν ώστε να υπάρξει έστω και μία αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο της Αιγύπτου σχετικά με το καθεστώς της Μονής, η οποία έτσι χαρακτηρίζεται ως απλός αρχαιολογικός χώρος, που, βάσει της νομοθεσίας που ισχύει σε όλες τις χώρες, ανήκει στο αιγυπτιακό κράτος…

Πάντως, η σιναϊτική κοινότητα και ο ηγούμενος Συμεών, στους οποίους ανήκει και η τελική απόφαση, θα πρέπει να συνυπολογίσουν τόσο το ενδεχόμενο μιας εντελώς αρνητικής απόφασης του Αρείου Πάγου, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, όσο και τη στάση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα οποία σύμφωνα με την ίδια πηγή είναι έτοιμα να στηρίξουν τη Μονή στην υπογραφή μιας συμφωνίας που, έστω και με κόστος, εγγυάται την επιβίωση της και το μέλλον της.

Πηγή: protothema.gr