«Κανείς δεν είναι μόνος» - Πορεία Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού «Ροζ Πεταλούδες» στην Αραδίππου

Η πορεία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026, με σημείο εκκίνησης το Μνημείο Ηρώων στην Αραδίππου, στις 17:00, και τερματισμό την Πλατεία Αποστόλου Λουκά.

Οι «Ροζ Πεταλούδες» συμβολίζουν τη δύναμη της ψυχής, την αναγέννηση και την ελπίδα. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ενώνουμε τις φωνές και τα βήματά μας, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της έμπρακτης στήριξης των ατόμων που βιώνουν την εμπειρία του καρκίνου του μαστού, καθώς και των οικογενειών τους.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, όπου κανείς δεν θα αισθάνεται μόνος. Κάθε βήμα είναι ένα μήνυμα συμπαράστασης, κάθε συμμετοχή μια πράξη αγάπης και κάθε ροζ πεταλούδα ένα σύμβολο ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο»

Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλούν όλους τους δημότες, οργανωμένα σύνολα, φορείς και φίλους να συμμετάσχουν στην πορεία, να φορέσουν το χαμόγελο και την ελπίδα τους και να γίνουν μέρος αυτής της όμορφης συλλογικής προσπάθειας.

«Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, περπατάμε μαζί. Για την πρόληψη, για τη ζωή, για την ελπίδα.Ενώνουμε τα βήματά μας. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Κανείς δεν είναι μόνος! Με την ευγενική στήριξη της Alpha BANK.»