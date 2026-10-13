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ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτο και όμως: Ευλόγησαν εικόνα Αγίου που δημιουργήθηκε με ΑΙ στη Λευκορωσία

 13.10.2026 - 09:59
Απίστευτο και όμως: Ευλόγησαν εικόνα Αγίου που δημιουργήθηκε με ΑΙ στη Λευκορωσία

Μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία της Καθολικής Εκκλησίας στη Λευκορωσία έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ πιστών, καθώς αρχιεπίσκοπος ευλόγησε εικόνα Αγίου που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το λευκορωσικό μέσο Katolik.life, ο αρχιεπίσκοπος Ταντέους Κοντρουσιέβιτς, πρώην επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα, ευλόγησε την εικόνα στις 11 Οκτωβρίου, σε τελετή στον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, στην πόλη Νοβολουκόμλ.

Η εικόνα απεικονίζει τον Άγιο Κάρλο Ακούτις, έναν Ιταλό έφηβο που αγιοποιήθηκε από το Βατικανό το 2025 και έγινε γνωστός ως ο «προστάτης του Διαδικτύου».

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε επικρίσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πιστούς να υποστηρίζουν ότι μια εικόνα που έχει παραχθεί από λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να θεωρείται αυθεντική θρησκευτική εικόνα.

 

 

Όπως αναφέρει το Katolik.life, πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση ευλογίας εικόνας δημιουργημένης με τεχνητή νοημοσύνη στη Λευκορωσία. Το Meduza, που αναδημοσίευσε την είδηση, σημειώνει ότι δεν κατάφερε να εντοπίσει πληροφορίες για αντίστοιχες τελετές σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

Ο Κάρλο Ακούτις ήταν ένας Ιταλός έφηβος που ανέπτυξε από μικρή ηλικία έντονο ενδιαφέρον για τη θρησκεία, αλλά και για την τεχνολογία. Έμαθε προγραμματισμό και δημιούργησε ιστοσελίδες για καθολικούς οργανισμούς, αξιοποιώντας το Διαδίκτυο ως μέσο διάδοσης της πίστης. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες του ήταν η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που κατέγραφε θρησκευτικά θαύματα από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η δραστηριότητά του αυτή του χάρισε τον χαρακτηρισμό «προστάτης του Διαδικτύου», ενώ έγινε γνωστός και ως ο πρώτος Άγιος της γενιάς των millennials.

Ο Ακούτις πέθανε από λευχαιμία το 2006, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Το 2025 το Βατικανό προχώρησε στην αγιοποίησή του, αναγνωρίζοντας επισήμως τη θέση του μεταξύ των Αγίων της Καθολικής Εκκλησίας.

Πηγή: protothema.gr

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