Αδιανόητη τραγωδία: «Σκότωσα τη γυναίκα μου» - Δολοφόνησε τη σύζυγό του με σφυρί και την έβαλε στον καταψύκτη (VIDEO)

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 46χρονος μπήκε στο αστυνομικό τμήμα και αφού αρχικά είπε ότι ήθελε να θέσει τέρμα στη ζωή του στη συνέχεια πρόσθεσε «σκότωσα τη γυναίκα μου».

Σύμφωνα με τη δικογραφία η ομολογία έγινε περίπου 15 ημέρες μετά τη δολοφονία της 37χρονης την οποία ο 46χρονος πρώτα σκότωσε με σφυρί, στη συνέχεια έδεσε τη σορό της με ταινία, την τύλιξε με πάπλωμα και την έβαλε σε καταψύκτη σε βοηθητικό δωμάτιο του σπιτιού τους.

A man who killed his wife and hid her body in a freezer has been handed a life sentence for her murder. 37-year-old Carolann Barraclough was found dead in March, with David Barraclough admitting her murder at Leeds Crown Court on Tuesday just as his trial was due to get underway . The court head that he killed his wife with a claw hammer while her body was stored in a chest freezer. The 46-year-old kept up an elaborate facade for almost two weeks to conceal the fact that his wife Carolann Barraclough, 37, was dead at their home in Horbury, Wakefield. During that time, he also downloaded a dating app, exchanged explicit messages on the internet and even used Mrs Barraclough’s phone to convince her daughter that she was exchanging messages with her mother in hospital. — Hits Radio News (@HitsRadioNews) October 9, 2026



Μετά το έγκλημα με θύμα την 37χρονη που ήταν μητέρα τριών παιδιών, ο δράστης συνέχισε να στέλνει μηνύματα από το κινητό της σε μια από τις κόρες της προσποιούμενος ότι η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή και ανάρρωνε από μια ασθένεια στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, μετά τη δολοφονία ο Μπαράκλοου άρχισε να αναζητά συνοδούς επί πληρωμή στο διαδίκτυο, εγγράφηκε στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder και ξόδευε τα χρήματα της συζύγου του σε τοπικές παμπ.

Στους αστυνομικούς ο 46χρονος δράστης ισχυρίστηκε ήταν «θύμα» και «ένα αγόρι 108 κιλών που κανείς δεν θα πιστέψει».



Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλακή

Την περασμένη Παρασκευή σε δικαστήριο του Λιντς, ο Μπαράκλοου καταδικάστηκε καταδίκασε σε κάθειρξη 21 ετών και έξι μηνών με τον δικαστή να χαρακτηρίζει «κυνικό» τον ισχυρισμό του περί κακοποίησης. «Έπλεξε έναν ιστό από ψέματα για να εξηγήσει την εξαφάνιση της συζύγου του, λέγοντας στα παιδιά του και σε άλλους ότι ήταν άρρωστη και λάμβανε θεραπεία, στέλνοντας μηνύματα από το κινητό της για να συντηρήσει αυτή την ψεύτικη ιστορία. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιτρέψει στην κόρη της να ανταλλάσσει μηνύματα με το κινητό της μητέρας της, πιστεύοντας ότι επικοινωνούσε με εκείνη και όχι μαζί του».

Πηγή: protothema/gr