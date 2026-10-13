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ΔΙΕΘΝΗ

Αδιανόητη τραγωδία: «Σκότωσα τη γυναίκα μου» - Δολοφόνησε τη σύζυγό του με σφυρί και την έβαλε στον καταψύκτη (VIDEO)

 13.10.2026 - 09:55
Αδιανόητη τραγωδία: «Σκότωσα τη γυναίκα μου» - Δολοφόνησε τη σύζυγό του με σφυρί και την έβαλε στον καταψύκτη (VIDEO)

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε αστυνομικό τμήμα στη Βρετανία στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 46χρονος Ντέιβιντ Μπαράκλοου ομολόγησε τον περασμένο Μάρτιο τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου του Καρολάν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 46χρονος μπήκε στο αστυνομικό τμήμα και αφού αρχικά είπε ότι ήθελε να θέσει τέρμα στη ζωή του στη συνέχεια πρόσθεσε «σκότωσα τη γυναίκα μου».

Σύμφωνα με τη δικογραφία η ομολογία έγινε περίπου 15 ημέρες μετά τη δολοφονία της 37χρονης την οποία ο 46χρονος πρώτα σκότωσε με σφυρί, στη συνέχεια έδεσε τη σορό της με ταινία, την τύλιξε με πάπλωμα και την έβαλε σε καταψύκτη σε βοηθητικό δωμάτιο του σπιτιού τους.

 


Μετά το έγκλημα με θύμα την 37χρονη που ήταν μητέρα τριών παιδιών, ο δράστης συνέχισε να στέλνει μηνύματα από το κινητό της σε μια από τις κόρες της προσποιούμενος ότι η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή και ανάρρωνε από μια ασθένεια στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, μετά τη δολοφονία ο Μπαράκλοου άρχισε να αναζητά συνοδούς επί πληρωμή στο διαδίκτυο, εγγράφηκε στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder και ξόδευε τα χρήματα της συζύγου του σε τοπικές παμπ.

Στους αστυνομικούς ο 46χρονος δράστης ισχυρίστηκε ήταν «θύμα» και «ένα αγόρι 108 κιλών που κανείς δεν θα πιστέψει».


Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλακή

Την περασμένη Παρασκευή σε δικαστήριο του Λιντς, ο Μπαράκλοου καταδικάστηκε καταδίκασε σε κάθειρξη 21 ετών και έξι μηνών με τον δικαστή να χαρακτηρίζει «κυνικό» τον ισχυρισμό του περί κακοποίησης. «Έπλεξε έναν ιστό από ψέματα για να εξηγήσει την εξαφάνιση της συζύγου του, λέγοντας στα παιδιά του και σε άλλους ότι ήταν άρρωστη και λάμβανε θεραπεία, στέλνοντας μηνύματα από το κινητό της για να συντηρήσει αυτή την ψεύτικη ιστορία. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιτρέψει στην κόρη της να ανταλλάσσει μηνύματα με το κινητό της μητέρας της, πιστεύοντας ότι επικοινωνούσε με εκείνη και όχι μαζί του».

Πηγή: protothema/gr

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