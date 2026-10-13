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Τρία ξενοδοχεία της Louis Hotels αναγνωρίζονται από το MICHELIN Guide

 13.10.2026 - 09:46
Τρία ξενοδοχεία της Louis Hotels αναγνωρίζονται από το MICHELIN Guide

Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Louis Hotels αναγνωρίζεται από το MICHELIN Guide, καθώς για το 2026 συμπεριλήφθηκαν τρία ξενοδοχεία του Ομίλου. Πρόκειται για τo Mykonos Theoxenia και το Asterion Suites & Spa, που βρίσκονται στην Ελλάδα, και το Cali Resort & Spa, το οποίο τοποθετεί την Κύπρο στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη μέσω του οδηγού.

Το MICHELIN Guide συμπεριλαμβάνει ξενοδοχεία στα οποία συνυπάρχουν αρμονικά το στυλ με τις υπηρεσίες και αποτελούν σημείο σύνδεσης με τον προορισμό τους. Επιβραβεύεται η αρτιότητα της αρχιτεκτονικής και του design, η ποιότητα των υπηρεσιών, η αυθεντικότητα του χαρακτήρα του χώρου και η σχέση ποιότητας και τιμής, καθώς και η δυνατότητα του ξενοδοχείου να λειτουργεί ως πρεσβευτής της τοπικής ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αποτελεί το ίδιο προορισμό.

Ένας τέτοιος προορισμός είναι το Cali Resort & Spa, ένα στολίδι για τον τομέα της φιλοξενίας στην Πάφο. Με θέα τα μαγευτικά νερά του Κόλπου των Κοραλλίων, αυτό το πέντε αστέρων ξενοδοχείο ξεχωρίζει για την συνύπαρξη του στυλ με τη φύση, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία χαλάρωσης και ήρεμης πολυτέλειας. Η άνεση και η κομψότητα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, σε έναν χώρο σχεδιασμένο για ενήλικες.

 


Η ταυτόχρονη παρουσία της κυκλαδικής αισθητικής και του σύγχρονου design κάνουν και το Mykonos Theoxenia να ξεχωρίζει στο MICHELIN Guide. Πρόκειται για ένα boutique hotel με ρίζες στη γοητεία της δεκαετίας του 1960 και θέα το ατελείωτο γαλάζιο του Αιγαίου. Η ηρεμία των κήπων του σμίγει με τον παλμό του νησιού, δημιουργώντας μία εμπειρία μεσογειακής αυθεντικότητας μέσα στη μοναδική ενέργεια της Μυκόνου.

 


Στον οδηγό συμπεριλήφθηκε επίσης το Asterion Suites & Spa, ένα designed for adults καταφύγιο, όπου η κρητική παράδοση σμίγει με το σύγχρονο στοιχείο. Με κομψές σουίτες, swim-up rooms και ιδιωτικές πισίνες, το ξενοδοχείο αποτελεί έναν μικρό παράδεισο στον Πλατανιά της Κρήτης. Η ήρεμη ατμόσφαιρα, οι γαστρονομικές επιλογές από την κρητική και τη διεθνή κουζίνα και η ομορφιά του χώρου εγγυούνται μια εμπειρία αναζωογόνησης.


Και τα τρία ξενοδοχεία που επιλέχθηκαν από το MICHELIN Guide ανήκουν στο Elegant Collection της Louis Hotels, το οποίο ξεχωρίζει για τις πανέμορφες, παραθαλάσσιες τοποθεσίες, τις ανέσεις, την κομψότητα, τις ποιοτικές υπηρεσίες και την υψηλή φιλοξενία.

 

Σχετικά με τη Louis Hotels:

Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. H Louis Hotels, διαθέτει πάνω από 88 χρόνια εμπειρίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με 25 ξενοδοχεία για κάθε τύπο διακοπών στην Κύπρο και τα Ελληνικά νησιά.

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