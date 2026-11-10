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Στην 35η Διεθνή Διάσκεψη Δημάρχων στο Ισραήλ ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου

 10.11.2026 - 19:58
Στην 35η Διεθνή Διάσκεψη Δημάρχων στο Ισραήλ ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου

Στην 35η Διεθνή Διάσκεψη Δημάρχων (International Mayors Conference), που πραγματοποιείται στο Ισραήλ από τις 8 έως τις 12 Νοεμβρίου 2026, συμμετέχει ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, μαζί με δημάρχους και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από διάφορες χώρες του κόσμου. 

Με κεντρικό θέμα «Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Ενδυναμώνοντας τις Πόλεις του Αύριο», η φετινή διάσκεψη επικεντρώνεται στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τον εκσυγχρονισμό των πόλεων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στο πλαίσιο των εργασιών της παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως η έξυπνη κινητικότητα, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η κυβερνοασφάλεια και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, η διάσκεψη προσφέρει ευκαιρίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών και επαφών με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογική καινοτομία.

Ο Δήμαρχος Ακάμα παρέστη μαζί με τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κορνήλιο Κορνηλίου, στο επίσημο εναρκτήριο δείπνο της διάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ στις 8 Νοεμβρίου. Με αφορμή τη συμμετοχή του, ο κ. Μαρίνος Λάμπρου δήλωσε: «Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγουν νέους ορίζοντες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μας προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τους πόρους μας και να ανταποκρινόμαστε με μεγαλύτερη ταχύτητα και ποιότητα στις ανάγκες των πολιτών. Για τον Δήμο Ακάμα, με τη μοναδική φυσική και πολιτιστική του ταυτότητα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ποιότητας ζωής για τους δημότες μας».

Η συμμετοχή του Δήμου Ακάμα στην 35η Διεθνή Διάσκεψη Δημάρχων εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας, της διεθνούς δικτύωσης και της αξιοποίησης σύγχρονων πρακτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από πολύτιμη γνώση, νέες ιδέες και δυνατότητες συνεργασίας που μπορούν να στηρίξουν το σχεδιασμό του Δήμου για το μέλλον.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος Ακάμα επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογικής εξέλιξης για έναν σύγχρονο, αποτελεσματικό και βιώσιμο Δήμο, που σχεδιάζει το μέλλον του με όραμα και προοπτική.

  

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