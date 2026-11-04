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Η μουσικοθεατρική παράσταση «Το Κόκκινο Γράμμα» για πρώτη φορά στην Κύπρο

 04.11.2026 - 22:49
Η μουσικοθεατρική παράσταση «Το Κόκκινο Γράμμα» για πρώτη φορά στην Κύπρο

Η μουσικοθεατρική παράσταση – ωδή στον ήρωα και ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη, που συγκλόνισε το κοινό της Αθήνας, έρχεται στην Κύπρο για δύο μόνο παραστάσεις. Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Μαρκίδειο θέατρο στην Πάφο και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας! 

Η αληθινή ιστορία ενός μεγάλου πλατωνικού έρωτα συναντά την ιστορία μιας ολόκληρης χώρας και του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Η παράσταση συνδυάζει θεατρική δράση, αρχειακό υλικό, γράμματα, ντοκουμέντα και τα μελοποιημένα ποιήματα του Ευαγόρα, από τους Μάριο Τόκα, Δημήτρη Λάγιο, Σωτήρη Καραγιώργη και Γιάγκο Σουρουλλά, που εντάσσονται οργανικά στη δραματουργία και γίνονται όχημα αφήγησης, μετατρέποντας τη μουσική και το τραγούδι σε θεατρική πράξη

Στο ρόλο της αφηγήτριας θα βρίσκεται η Ευρυδίκη, στο ρόλο του Ευαγόρα Παλληκαρίδη ο Γιώργος Χουβαρδάς ενώ τη Λύα ενσαρκώνει η Σαλίνα Γαβαλά η οποία υπογράφει το κείμενο και την σκηνοθεσία της παράστασης! Στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης!

Στην Πάφο συμμετέχει η Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ζαχαρία Ευαγγέλου. Στη Λάρνακα συμμετέχει το Φωνητικό Σύνολο του Δήμου Λάρνακας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ανδρέα Γερολέμου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αφηγήτρια: Ευρυδίκη
Λύα: Σαλίνα Γαβαλά
Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Γιώργος Χουβαρδάς
Πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Σαλίνα Γαβαλά

Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Ticketmaster Cyprus https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?changeLanguageTo=en&idEvent=7787

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