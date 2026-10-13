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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOS από αγρότες για τα σιτηρά: Ζητούν παράταση στην άδεια χρήσης χώρων στο Λιμάνι Λάρνακας

 13.10.2026 - 10:56
SOS από αγρότες για τα σιτηρά: Ζητούν παράταση στην άδεια χρήσης χώρων στο Λιμάνι Λάρνακας

Με το αιτιολογικό ότι χωρίς σιτηρά κινδυνεύει η επισιτιστική ασφάλεια του τόπου, οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν από τον Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστο Σενέκη και τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  Μιχάλη Δαμιανό, παράταση στην άδεια χρήσης που είχε παραχωρηθεί για φύλαξη σιτηρών στον αποθηκευτικό χώρο στο Λιμάνι Λάρνακας η οποία λήγει στο τέλος Οκτωβρίου 2026.

Η επιστολή, που κοινοποιήθηκε και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπογράφεται από τις αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ – ΕΚΑ – ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ – ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ οι οποίες αναφέρουν προς τους δύο Υπουργούς ότι " η Κύπρος δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών, ταυτόχρονα αναπτύχθηκε μία τεράστια βιομηχανία παρασκευής χαλουμιού, που απαιτούν  επαρκείς ποσότητες σιτηρών για την ικανοποίηση των αναγκών στην Κύπρο επομένως είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς σιτηρά κινδυνεύει η επισιτιστική ασφάλεια του νησιού.

Απευθύνουν θερμή παράκληση όπως η Αρχή Λιμένων δώσει παράταση στην άδεια χρήσης που είχε παραχωρηθεί για φύλαξη σιτηρών στον αποθηκευτικό χώρο στο Λιμάνι Λάρνακας σημειώνοντας ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τους συνεχόμενους πολέμους, και τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες, επιβάλλεται όπως το κράτος ξαναμελετήσει το τεράστιο θέμα αποθηκευτικών χώρων σε σιτηρά.

"Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας και οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση τόσο στο κόστος μεταφοράς προϊόντων γενικότερα όσο και στο κόστος των πρώτων υλών ζωοτροφών που εισάγονται στην Κύπρο, λόγω της μειωμένης προσφοράς αφού μια μεγάλη σε ποσότητες πηγή προέλευσης, η Ουκρανία δεν είναι πλέον διαθέσιμη, ενώ η ζήτηση παραμένει σταθερή" αναφέρουν οι αγροτικές οργανώσεις.

Εκτιμούν, επίσης, "ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας EUDR από 1/1/2027 αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους του σογιαλεύρου που θα παραλαμβάνουμε στην Κύπρο από τις συνήθεις πηγές προέλευσης Αργεντινή και Βραζιλία".      

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι αγροτικές οργανώσεις, επισημαίνουν ότι "προκύπτει αυξημένη ανάγκη για αποθήκευση προϊόντων για περιορισμό του κινδύνου που απορρέει από τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών αλλά και του κινδύνου να παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά και ως εκ τούτου στόχος πρέπει να είναι η  δημιουργία πρόσθετων αποθηκευτικών χώρων μιας και οι υφιστάμενοι χώροι αποθήκευσης στο Λιμάνι Λάρνακας θα πάψουν να χρησιμοποιούνται".     

Καταλήγοντας αναφέρουν ότι "είμαστε μία ημικατεχόμενη χώρα, με τεράστιες ανάγκες σιτηρών για την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των ανθρώπων, όσο και του ζωικού πληθυσμού" δηλώνοντας βέβαιοι ότι οι Υπουργοί Γεωργίας και Ενέργειας θα ανταποκριθούν θετικά".

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