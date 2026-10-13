Σάλος σε σχολείο στα κατεχόμενα: Τι δίδαξε καθηγητής θρησκευτικών σε 12χρονα παιδιά - Διαμαρτύρονται οι καθηγητές

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα στο μάθημα «Θρησκευτικού Πολιτισμού και Ηθικής» της 7ης τάξης, όταν ο εν λόγω εκπαιδευτικός εξήγησε σε 12χρονους μαθητές με λεπτομέρειες τη διαδικασία πλυσίματος, σαβανώματος και προετοιμασίας του νεκρού για ταφή σύμφωνα με το Ισλάμ, προκαλώντας έντονη ψυχολογική αναστάτωση στα παιδιά και σφοδρές αντιδράσεις των γονέων.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος της «KTOEÖS», Αχμέτ Καράογουλλαρι, κατήγγειλε ότι παρά την προειδοποιητική στάση εργασίας και τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς το «υπουργείο παιδείας», ο εκπαιδευτικός στάλθηκε ξανά κανονικά στο σχολείο για να διδάξει, χωρίς να έχει κινηθεί καμία διοικητική ή πειθαρχική διαδικασία.

Ο κ. Καράογουλλαρι χαρακτήρισε απαράδεκτη την επιμονή για επιστροφή του καθηγητή στην τάξη, τονίζοντας ότι δημιουργούνται σοβαρές ανησυχίες για την ψυχολογική ανάπτυξη των μαθητών και την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος. Κάλεσε τις αρμόδιες «αρχές» να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να διαφυλάξουν τις αρχές της κοσμικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας καταληκτικά ότι «η κοσμική, επιστημονική και δημόσια εκπαίδευση αποτελεί κόκκινη γραμμή μας».