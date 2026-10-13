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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΕΔ : Η επέκταση των προαιρετικών ολοήμερων να μην περιορίζεται σε εξαγγελίες

 13.10.2026 - 13:27
ΠΟΕΔ : Η επέκταση των προαιρετικών ολοήμερων να μην περιορίζεται σε εξαγγελίες

Η επέκταση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων δεν μπορεί να περιορίζεται σε εξαγγελίες, αλλά προϋποθέτει έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκή στελέχωση και διασφάλιση συνθηκών σταθερότητας για τους εκπαιδευτικούς αναφέρει η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων η οποία σημειώνει την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των σχολείων αυτών με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που θα διασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Η ΠΟΕΔ, σε ανακοίνωσή της, δηλώνει ετοιμότητα να καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις, που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού ενώ θεωρεί αντιφατικό να εξαγγέλλεται επέκταση του θεσμού, την ίδια στιγμή που δημιουργούνται συνθήκες επαγγελματικής αβεβαιότητας για τους εκπαιδευτικούς και δεν διασφαλίζεται η πλήρης στελέχωσή τους.

Οπως αναφέρει η συνδικαλιστική οργάνωση των δασκάλων "για τα σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση, ως  είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει και είχαμε καταγράψει σειρά εισηγήσεων που θα βοηθούσαν τον θεσμό και την εύρυθμη λειτουργία του αλλά δυστυχώς η επίσημη πλευρά δεν τις έλαβε σοβαρά υπόψη, με αποτέλεσμα ενώ βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου πολλά Ολοήμερα να παραμένουν αστελέχωτα.

Η ΠΟΕΔ εκφράζει "έντονη ανησυχία της για τις δεκάδες κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, οι οποίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση και στην ομαλή λειτουργία τους, υποστηρίζοντας ότι ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων σχεδόν 150 θέσεις παραμένουν κενές και δεκάδες αντικαταστάσεις που αφορούν στην απογευματινή ζώνη μένουν καθημερινά στα αζήτητα.

Προσθέτει ότι "αυτή τη στιγμή τα Ολοήμερα Σχολεία λειτουργούν λόγω έκτακτων ρυθμίσεων, οι οποίες δεν μπορούν να συνεχιστούν επ’ αόριστον".

Η ΠΟΕΔ αναφέρει, επίσης, ότι "την ώρα που η Κυβέρνηση διαφημίζει την αύξηση του αριθμού των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, οι εκπαιδευτικοί γυρίζουν την πλάτη στις προσφερόμενες συμβάσεις, λόγω του κλίματος ανασφάλειας που προκαλούν οι συζητήσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στο σύστημα διορισμών αλλά και των μη ελκυστικών όρων εργασίας".

Στην ανακοίνωση "υπενθυμίζεται ότι τα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία στελεχώνονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων και ως εκ τούτου, οι ενδεχόμενες αλλαγές στο σύστημα διορισμών, επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών και τις δυνατότητες στελέχωσης των σχολείων", καταλήγει η ΠΟΕΔ.

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