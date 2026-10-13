Λανθασμένος συναγερμός για αεροπειρατεία στην πτήση από την Κέρκυρα προς Νυρεμβέργη

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις άρχισαν να πραγματοποιούνται ξανά λίγο μετά τις 13:30, τοπική ώρα. Το αεροδρόμιο είχε κλείσει λίγο πριν από τις 12:15, όταν αναμενόταν η άφιξη της πτήσης από το νησί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν από το αεροσκάφος μεταδόθηκε κωδικός που υποδήλωνε περίπτωση αεροπειρατείας. Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως τον χώρο του αεροδρομίου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικές δυνάμεις.

Ωστόσο, μετά την ασφαλή προσγείωση και την επικοινωνία των αστυνομικών με το πλήρωμα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος και σήμανε λήξη συναγερμού. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος ή τεχνικό πρόβλημα.



Οι επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος μετά την προσγείωση

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιβάτες και το πλήρωμα παρέμειναν αρχικά μέσα στο αεροσκάφος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

«Οι επιβάτες βρίσκονται ακόμη μέσα. Στο αεροσκάφος όλα είναι εντάξει. Οι επιβάτες είναι καλά, οι πιλότοι είναι καλά», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας λίγο μετά τη λήξη του συναγερμού.



Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε κάποια απειλή. Εκπρόσωπος της αστυνομίας απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των αστυνομικών που κινητοποιήθηκαν, επιβεβαίωσε ωστόσο τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων.



Eurofighter συνόδευσαν την πτήση

Πριν από την προσγείωση, μαχητικά Eurofighter της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας είχαν απογειωθεί για να συνοδεύσουν το επιβατικό αεροσκάφος στον γερμανικό εναέριο χώρο.

Τα μαχητικά αποχώρησαν μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στη Νυρεμβέργη.



Είχαν προηγηθεί αναφορές για πιθανή παρουσία drone

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (13/10), το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης είχε αντιμετωπίσει προβλήματα και λόγω αναφορών για πιθανή παρουσία drone στην περιοχή.



Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις πιλότοι ανέφεραν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ότι είχαν δει ένα άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια απογείωσης ή προσγείωσης, το οποίο ενδεχομένως ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος.



Η συνοριακή αστυνομία του αεροδρομίου ξεκίνησε έρευνες σε συνεργασία με τη διοίκηση του αεροδρομίου Albrecht Dürer και τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και αστυνομικό ελικόπτερο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο drone.

Λόγω των ερευνών σημειώθηκαν προσωρινές καθυστερήσεις σε έξι πτήσεις, συγκεκριμένα δύο αφίξεις και τέσσερις αναχωρήσεις. Παράλληλα, δύο αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Νυρεμβέργη εκτράπηκαν προληπτικά προς την Κολωνία και την Πράγα, προτού συνεχίσουν αργότερα προς τον αρχικό τους προορισμό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα