AbbVie ONE: Η καινοτομία στην Υγεία με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, οι προοπτικές ανάπτυξης της κλινικής έρευνας στην Κύπρο και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα Υγείας στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση νέων θεραπευτικών επιλογών αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της εκδήλωσης «AbbVie ONE – Καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο», που συνδιοργάνωσαν ο Όμιλος MSJ και η AbbVie, την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026, στο Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας.

Η εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, έφερε κοντά εκπροσώπους της Πολιτείας, της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας, των φορέων Υγείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των ασθενών, σε έναν διάλογο για το μέλλον της Υγείας στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο των παρουσιάσεων και της ανταλλαγής απόψεων βρέθηκε ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς μπορεί η επιστημονική πρόοδος να μεταφράζεται ταχύτερα σε νέες θεραπευτικές δυνατότητες για τους ασθενείς; Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της καινοτομίας, στην ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών που θα επιταχύνουν την πρόσβαση σε νέες θεραπείες και στην κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η στήριξη της Πολιτείας και οι προοπτικές για την Κύπρο

Σε μήνυμα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού συνεχάρη τον Όμιλο MSJ και την Abbvie για την πρωτοβουλία, υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και της συνεργασίας, ως βασικών πυλώνων για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής. Τόνισε, ωστόσο, ότι η πρόοδος αποκτά ουσιαστική αξία όταν μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τον άνθρωπο, υπογραμμίζοντας πως η έγκαιρη, ασφαλής, ποιοτική και δίκαιη πρόσβαση των ασθενών σε νέες και αποτελεσματικές θεραπείες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Παράλληλα, ανέδειξε τις σημαντικές δυνατότητες της Κύπρου στον τομέα της κλινικής έρευνας και της καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία της Πολιτείας, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός, υπέδειξε ότι η καινοτομία αποτελεί κινητήριο δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την ανθρώπινη διάστασή της στον τομέα της υγείας. Παράλληλα, σημείωσε, ότι η καινοτομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού, είπε, προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ του κράτους, των επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας.

Η συνεργασία ως γέφυρα από την επιστήμη στον ασθενή

Καλωσορίζοντας τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, η κα Όλγα Μπράουν - Abbvie Cyprus Portfolio Leader, τόνισε ότι η καινοτομία δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο με βάση την επιστημονική πρωτοπορία, αλλά κυρίως από την επίδραση της στην ανθρώπινη ζωή. Πίσω από κάθε κλινική μελέτη και κάθε νέα θεραπεία ανέφερε, βρίσκεται ένας άνθρωπος με όνειρα, σχέδια και την επιθυμία να συνεχίσει να ζει με ποιότητα και αξιοπρέπεια. Αναφερόμενη στη συνεργασία του Ομίλου MSJ και της AbbVie, σημείωσε ότι η διεθνής επιστημονική τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της κυπριακής πραγματικότητας, μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες για τους ασθενείς στην Κύπρο.

Η Καινοτομία σε Διάλογο

Η Executive Manager του Ομίλου MSJ, κα Χρυσή Ιακωβίδου, ανέδειξε τη σημασία της διαχρονικής συνεργασίας του Ομίλου MSJ με την AbbVie και τον ρόλο της στην ενίσχυση της σύνδεσης ανάμεσα στη διεθνή επιστημονική πρόοδο και στις ανάγκες των ασθενών στην Κύπρο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοπιστίας, της επιστημονικής γνώσης και των συνεργασιών για την έγκαιρη και υπεύθυνη αξιοποίηση των καινοτόμων θεραπευτικών επιλογών, τονίζοντας ότι η πρόσβαση αποτελεί μια αλυσίδα αλληλένδετων σταδίων, από την έρευνα και την έγκριση έως την αξιολόγηση, την αποζημίωση, την ενημέρωση των επαγγελματιών Υγείας και την ασφαλή χρήση των θεραπειών. Το έργο του Ομίλου MSJ, ανέφερε χαρακτηριστικά είναι να σμικρύνει αυτή την απόσταση, σε όλες της τις μορφές, ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διεθνή καινοτομία, την κυπριακή ιατρική κοινότητα και τον ασθενή.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, κα Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, αναφέρθηκε στις νέες προοπτικές που ανοίγονται για την Κύπρο στον τομέα της Υγείας, επισημαίνοντας ότι, μετά τη σημαντική μεταρρύθμιση του ΓεΣΥ, η χώρα μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας, στα θεραπευτικά αποτελέσματα και στη συμμετοχή της στη διεθνή παραγωγή επιστημονικής γνώσης. Παρουσίασε παράλληλα το εύρος της ερευνητικής δραστηριότητας της AbbVie, η οποία επένδυσε περίπου 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια στην Έρευνα και Ανάπτυξη το 2025 και εξέφρασε τη φιλοδοξία της εταιρείας να συμβάλει στην ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στην Κύπρο, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη δημιουργία νέων επιστημονικών συνεργασιών, αξιοποιώντας τη συνεργασία της με τον Όμιλο MSJ.

Ο Διευθυντής Παθολογίας, Ογκολογίας στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, Δρ Δημήτρης Παπαμιχαήλ, έκανε αναφορά στις προκλήσεις που εξακολουθούν να παρεμβάλλονται ανάμεσα στην έγκριση μιας νέας θεραπείας και στην πρόσβαση του ασθενούς σε αυτήν, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τη σημασία της κλινικής έρευνας, της τεκμηρίωσης του θεραπευτικού οφέλους και της ισότιμης πρόσβασης στις καινοτόμες επιλογές. Όπως επεσήμανε, η επιστημονική πρόοδος δεν αρκεί από μόνη της, εάν δεν συνοδεύεται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στις νέες θεραπείες να φτάνουν στους ανθρώπους που τις χρειάζονται.

Ο Πρόεδρος της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ Κώστας Μιχαηλίδης, ανέδειξε την ανάγκη η σύγχρονη νευροεπιστήμη να περάσει από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στην έγκαιρη αναγνώριση και ουσιαστικότερη παρέμβαση στη βιολογία της νόσου. Εστιάζοντας σε παθήσεις όπως η νόσος του Πάρκινσον, η νόσος Αλτσχάιμερ, η πολλαπλή σκλήρυνση και η ημικρανία, υπογράμμισε ότι η πρόοδος δεν αφορά απλώς την ανάπτυξη περισσότερων θεραπευτικών επιλογών, αλλά την ικανότητα να προσδιορίζεται ποια θεραπεία είναι καταλληλότερη για κάθε ασθενή και πότε πρέπει να χορηγείται.

Η κα Όλγα Πιτσιλλίδη, Λειτουργός Α στον ΟΑΥ, αναφέρθηκε στο ρόλο της αξιολόγησης των νέων θεραπειών και της χρηματοδότησής τους στο πλαίσιο ενός βιώσιμου συστήματος Υγείας, εστιάζοντας στη διάκριση ανάμεσα σε μια θεραπεία που είναι απλώς νέα και σε μια θεραπεία που προσφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Όπως εξήγησε, οι αποφάσεις για την ένταξη και αποζημίωση καινοτόμων θεραπειών απαιτούν τεκμηριωμένη αξιολόγηση του κλινικού οφέλους, της ποιότητας ζωής που προσφέρουν, του κόστους και της αβεβαιότητας που ενδέχεται να συνοδεύει τα διαθέσιμα δεδομένα.

Τη φωνή των ασθενών μετέφερε ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΟΣΑΚ, κ. Μάριος Κουλουμάς, μιλώντας από την προσωπική του εμπειρία με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, με την οποία διαγνώστηκε σε ηλικία μόλις δέκα ετών. Ανατρέχοντας στις αλλαγές που έφερε η εξέλιξη της ιατρικής, ανέδειξε τη διαφορά ανάμεσα σε μια εποχή περιορισμένων θεραπευτικών επιλογών και στη σημερινή δυνατότητα εξατομικευμένης φροντίδας. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη μιας καινοτόμου θεραπείας δεν διασφαλίζει αυτομάτως την έγκαιρη πρόσβαση σε αυτήν.

Μαζί για το αύριο

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Διευθυντής του Ομίλου MSJ, κ. Σάββας Ιακωβίδης, αναφέρθηκε στην ιστορία των 82 χρόνων του Ομίλου και στον πρωτοποριακό του ρόλο στην εισαγωγή νέων φαρμακευτικών θεραπειών στην Κύπρο. Υπογράμμισε τη σημασία της μακρόχρονης συνεργασίας με την AbbVie και την κοινή προσήλωση στην επιστημονική πρόοδο, τονίζοντας ότι η αξία της καινοτομίας αποτυπώνεται στις δυνατότητες που προσφέρει για καλύτερες θεραπείες και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. «Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με γνώση, υπευθυνότητα και προσήλωση σε έναν κοινό στόχο: να μετατρέπουμε την πρόοδο και την καινοτομία σε πραγματικό όφελος για τη ζωή των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιακωβίδης, επισημαίνοντας ότι το μέλλον της Υγείας διαμορφώνεται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.

Καινοτομία με ανθρώπινο αποτύπωμα

Η εκδήλωση «AbbVie ONE – Human Centered Innovation» ανέδειξε ότι η καινοτομία στην Υγεία δεν περιορίζεται στην ανακάλυψη νέων θεραπειών ή στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Προϋποθέτει τη σύνδεση της επιστημονικής προόδου με τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, την έγκαιρη πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές, την υπεύθυνη αξιοποίηση των πόρων και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Μέσα από τη συνεργασία του Ομίλου MSJ και της AbbVie, αναδεικνύεται η κοινή δέσμευση να ενισχυθεί ο διάλογος γύρω από το μέλλον της Υγείας στην Κύπρο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η καινοτομία να μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερες θεραπευτικές δυνατότητες και ουσιαστικό όφελος για τους ανθρώπους που τις χρειάζονται.

Γιατί η πραγματική επιτυχία της καινοτομίας δεν κρίνεται μόνο από όσα μπορεί να πετύχει η επιστήμη, αλλά από όσα καταφέρνει τελικά να αλλάξει στη ζωή των ασθενών.

Όμιλος MSJ: 80 και πλέον χρόνια στον χώρο της Υγείας

Με παρουσία άνω των 80 ετών στον χώρο της Υγείας, ο Όμιλος MSJ έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους ομίλους του φαρμακευτικού τομέα στην Κύπρο. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες, συνδέει την παγκόσμια επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία με τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς, συμβάλλοντας στην πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες και καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές. Η μακρά ιστορία του συνδυάζεται με συνεχή ανάπτυξη και επένδυση σε συνεργασίες που ενισχύουν τις δυνατότητες της φαρμακευτικής φροντίδας στην Κύπρο.

AbbVie: Ένας από τους κορυφαίους βιοφαρμακευτικούς ομίλους παγκοσμίως

Η AbbVie συγκαταλέγεται στις κορυφαίες βιοφαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως, με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και σημαντικές επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών. Με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες, αξιοποιεί την επιστημονική της εξειδίκευση και τις δυνατότητες της σύγχρονης βιοτεχνολογίας για την ανάπτυξη πρωτοποριακών θεραπευτικών προσεγγίσεων σε σύνθετες και σοβαρές παθήσεις. Η δραστηριότητά της εκτείνεται σε σημαντικούς θεραπευτικούς τομείς, όπως η ανοσολογία, η ογκολογία, η νευροεπιστήμη και η οφθαλμολογία, με στόχο την αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.